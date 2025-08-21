El mapa con la ruta de los 15 miradores de Jávea que están en el pueblo y la costa

Jávea es uno de los lugares más visitados en verano, incluso hay algunos famosos como Matías Prats que veranean allí, y no es de extrañar ya que tiene playas de agua cristalina donde puedes hacer buceo o snorkel y también muchos restaurantes donde probar su gastronomía.

Recientemente te hablábamos de las mejores calas de Jávea para visitar este verano y ahora hemos querido hacer una recopilación de los 15 miradores de Jávea que forman parte de la espectacular "Ruta de los Miradores".

"Esta ruta parte de la Playa del Arenal y sigue por la Cala Blanca hacia el Portitxol, hasta llegar a la meseta de La Guardia. No es una ruta especialmente dura, pero cuenta con algunas rampas, sobre todo en la primera parte, que seguramente nos obligarán a ir a pie. Presenta un perfil rompe-piernas, que si bien no tiene especial dificultad, hay que estar en forma para no acabar demasiado fatigado. Esta zona de urbanizaciones está densamente poblada de pinos, por lo que el recorrido resulta agradable y fresco", dice el Ayuntamiento de Jávea.

Los 15 miradores que forman parte esta ruta son los siguientes:

‍1. Mirador Cabo de San Antonio

2. Mirador de Els Molins

3. Mirador de la Punta de l’Arenal

4. Mirador de la Séquia de la Nòria

5. Mirador de Cala Blanca

6. Mirador de les Caletes

7. Mirador de la Creu del Portitxol

8. Mirador de L’illa

9. Mirador la Faliza

10. Mirador Cap Negre

11. Mirador de Cabo de la Nao

12. Mirador de Les Pesqueres

13. Mirador de Ambolo

14. Mirador del Castell de la Granadella

15. Mirador Granadella