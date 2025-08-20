Unos estadounidenses prueban la comida asturiana y su hija graba su reacción: "Flipando de lo buena que está"

La gastronomía asturiana es reconocida por su tradición y sabores intensos, con platos que van desde la famosa fabada hasta el cachopo y quesos artesanos. Los postres típicos como la tarta de queso completan un viaje culinario que no deja indiferente a nadie. Con esta reputación, no es de extrañar que los padres de @Sophielaguiri quedaran fascinados al descubrir la cocina española por primera vez. La influencer decidió grabar a sus padres probando estos clásicos y el vídeo se ha hecho viral en TikTok.

Su aventura empezó con unas croquetas que dejó boquiabiertos a ambos, seguida por un tomate aliñado que les sorprendió por su sencillez y sabor. Después llegaron el rabo de toro y el solomillo, platos que calificaron la experiencia como "Boca Fiesta". La madre se permitió un bocado de besugo y quedo rendida, mientras que el broche final fue una tarta de queso asturiana que terminó de enamorarlos.

El video ya acumula miles de likes y comentarios de seguidores españoles orgullosos de su gastronomía. Con estas delicias, parece que los padres de Sophie tienen la excusa perfecta para volver o incluso de quedarse a disfrutar de Asturias y su comida única.

Y es que cada bocado es una forma de entender la cultura y la tradición de esta hermosa región. Si quieres experimentar de primera mano estos sabores auténticos, Asturias te espera con los brazos abiertos. No hay mejor excusa para planear un viaje al norte de España y dejarse conquistar por la cocina asturiana que ya ha enamorado a los paladares más exigentes.