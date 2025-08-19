Todavía estás a tiempo de disfrutar de las noches estivales (y culturales) de Palma

Cuando cae el sol y tus planes playeros tocan a su fin llega el momento de disfrutar de las veladas estivales en Palma, unas veladas que nos ofrecen planes para cada día y cada noche y para todos los gustos y estilos: para los amantes de la música, los más cinéfilos, para los amantes del arte, de la arquitectura… Toma buena nota de los planes culturales de verano que te harán vivir veladas inolvidables en la la capital mallorquina.

Para los amantes de la música, el Jazz Palma Festival 2025

Castell de Bellver | Pixabay

Desde el pasado 7 de agosto y hasta el próximo día 28 y en el Castell de Bellver se celebra una nueva edición del Jazz Palma Festival; todos los jueves de agosto a las 9 de la noche y bajo las estrellas suena la música de Myles Sanko, Glenda del E, Giulia Valle Trio y Hard Bop Drivers…

Para los más cinéfilos, cine de verano

Cinema a la Fresca | Imagen de Guillem Bordoy Salamanca, cortesía de Turismo de Palma

Todos los martes, miércoles y jueves de agosto y en el Parc de Ses Estaciones celebra el Cinema a la Fresca, un clásico del cine de verano balear; las proyecciones comienzan a las 9 de la noche e incluye películas de lo más diverso. Un apunte de interés: debes llevar tu silla.

Para los amantes del arte: la exposición Paysage Miró y la Noche del Arte 2025

Fundación Pilar y Joan Miró | Imagen cortesía de Turismo de Palma

Paysage Miró es una gran exposición simultánea que se desarrolla en cuatro enclaves a la vez: La Llotja, la Fundació Miró Mallorca, Es Baluard Museu y Casal Solleric. Se trata de un recorrido por la trayectoria de Miró a través de más de un centenar de obras diferentes (hay pinturas, esculturas, documentos, objetos…).

A esta experiencia se une una clásica, la de la noche del arte que se celebra el 20 de septiembre; será entonces cuando el centro de Palma se convierta en un gran museo al aire libre porque los artistas y profesionales muestran sus trabajos al público en diferentes rincones de la ciudad; además los museos y galerías abren sus puertas al público hasta las 11 de la noche.

Para disfrutar de la arquitectura: paseos nocturnos por el casco viejo de la ciudad

Parque del Mar | Imagen de Ernest Llofriu Palou, cortesía de Turismo de Palma

Recorrer Palma de noche nos permite disfrutar de su arte urbano, es decir, de su arquitectura, de otro modo, con otras luces y sombras; tanto las fachadas históricas como las esculturas al aire libre lucen y se ven de otro modo a la luz de la luna y las farolas que a plena luz del día. ¿A qué lugares prestar atención? Es Baluard, la Catedral, la Lonja, el Parc de la Mar, Es Call…

Si a esto añadimos una visita al edificio del CaixaForum, que fue antes un Gran Hotel, habremos completado un paseo cultural de escándalo por la ciudad (eso sí, ten en cuenta que las visitas nocturnas guiadas al CaixaForum se celebran solo el segundo miércoles de cada mes).