Si nos lanzamos, en otoño e invierno, a disfrutar de las Baleares por mar y por aire estaremos disfrutando de algunos de los mejores planes de aventura que podamos imaginar, son estos:

Vuelo en globo aerostático sobre Mallorca

¿Te imaginas descubrir Mallorca a vista de pájaro? Y hacerlo además volando a la antigua usanza, en globo, como si fuéses el mismísimo Willy Fog; la Sierra de Tramuntana o la Bahía de Alcúdia no se ven igual con los pies pegados al suelo que desde el aire, si además disfrutas de este vuelo a primera hora de la mañana o última de la tarde, las imágenes que descubrirás se quedarán grabadas en tu retina para siempre. Un detalle más: no creas que por ser invierno el vuelo perderá encanto respecto a los atardeceres veraniego, las suaves temperaturas meditarráneas hacen que esta experiencia pueda disfrutarse cualquier mes del año.

Vuelo en parapente sobre Menorca

La segunda opción aérea que te proponemos es un vuelo en parapente sobre la isla de Menorca, es sin duda una experiencia más aventurera que la anterior porque el vuelo en parapente provoca más emociones fuertes que un placentero vuelo en globo aerostático; para disfrutar de esta experiencia tendrás que subir a algunos de los lugares más elevados de la isla como el Monte Toro o S'Enclusa o a los acantilados de San Bou y encomendarte a las corrientes de aire...

Buceo | Imagen cortesía de Turismo de Islas Baleares

Si lo del aire no te convence, seguro que lo del mar lo hará ¿Qué tal descubrir la bella isla de Formentera por su costa y en kayak?

Estar en baja forma o no ser un experto remero no son excusa para no disfrutar de esta experiencia, tampoco lo es que estemos en diciembre; Formentera nos ofrece diferentes rutas de diferente duración y también de diferente dificultad, es decir, descubrir la costa de Formentera a golpe de remo y en kayak es una experiencia apta para todos los públicos y para todos los meses del año gracias al suave clima mediterráneo.

Kayak en Baleares | Imagen de Mateu Bennassar, cortesía de Turismo de Islas Baleares

Si prefieres zambullirte en el fondo del mar, pon rumbo a Ibiza

Las aguas cristalinas de Ibiza, sus fondos de arena blanca y las suaves temperaturas de sus aguas las convierten en un destino ideal para bucear incluso en invierno; son varias las rutas que podrás recorrer para descubrir la praderas de posidonia, el pecio del Don Pedro (un barco hundido en 2007), la Cueva de la Luz y las Columnas de Hércules entre otras zonas.

Buceo | Imagen cortesía de Turismo de Islas Baleares

Tenlo claro, si eres un amante del turismo de aventura, las Islas Baleares son una buena idea en cualquier época del año, también en invierno.