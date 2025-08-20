Así es el nuevo menú a bordo de Iberia: Para pedidos con antelación y vuelos de corta y media distancia

Iberia ha renovado su servicio 'pre-order' en vuelos de corto y medio radio después de renovar todos sus menús en los vuelos de largo radio, según ha anunciado este miércoles la compañía.

Este servicio está disponible desde 45 días hasta 18 horas antes del vuelo y ofrece una variedad de platos frescos para trayectos de hasta 4 horas y media de duración.

Para vuelos más largos, los clientes pueden añadir a su menú los 'Packs de Celebración', que incluyen una tarta de vainilla y limón acompañada de una botella de cava.

Menú a bordo de Iberia | Iberia / Europa Press

El 'pre-order' está disponible en España, Italia, Francia, Alemania, Portugal y Reino Unido, y se entrega directamente a bordo mostrando el justificante a la tripulación, para disfrutar durante el vuelo.

Entre las novedades culinarias se encuentran una ensalada griega, gnocchi vegano y arroz meloso, un plato galardonado como la mejor comida a bordo en los Onboard Awards 2025.

Estas novedades se suman a los platos ya consolidados del servicio, como el poké de salmón o la hamburguesa de ternera.

Otra novedad es la incorporación de desayunos en vuelos de primera hora con pernocta fuera de Madrid, donde los clientes podrán disfrutar de una ensaimada de Mallorca con yogur.

El servicio de comida y cena sigue disponible como hasta ahora. Con esta renovación, Iberia refuerza su apuesta por una experiencia personalizada y de calidad a bordo.