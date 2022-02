Por qué es buena idea visitar Las Palmas de Gran Canaria antes del verano

Las razones son diversas pero la primera y esencial tiene que ver tanto con el clima como con tu presupuesto: antes de que la isla se llene de turistas en verano tu estancia será más económica e igualmente deliciosa porque en Canarias siempre es verano.¿Qué podrás disfrutar de Las Palmas de Gran Canarias antes de que llegue el verano y con él todos los turistas del mundo?

Empezamos por las cosas del buen comer porque no se puede conocer un lugar sin conocer también su gastronomía: papas arrugadas, pata de cerdo, quesos canarios, mojo picón… todo ello maridando, por supuesto, con vinos canarios; si además quieres descubrir a qué sabe la alta cocina canaria, ten en cuenta que en la ciudad ponen la mensa los Hermanos Padrón en su restaurante Poemas, un establecimiento galardonado con una Estrella Michelin.

El Confital | Imagen de Nacho González, cortesía de Turismo de Las Palmas de Gran Canaria

Después, con la tripa llena, podrás disfrutar de una propuesta cultural magnífica: exposiciones, festivales, actuaciones, eventos diversos… No importa que tu visita no sea en temporada alta, en Las Palmas de Gran Canaria la oferta cultural no para nunca. Entre los eventos más importantes que se celebran antes del verano está el Carnaval, un evento que es probablemente la fiesta más importante de la ciudad en todo el año: comienza el 25 de febrero y no termina hasta el 20 de marzo.

¿Lo tuyo es el deporte o el turismo activo? Te encantará recorrer el Sendero Azul que empieza en la playa de las Canteras y llega hasta la bahía de El Confítal, un magnífico paseo de 7 kilómetros para recorrer despacio, disfrutando del entorno; otra opción de paseo nos la ofrece el Sendero de Guiniguada que va desde del barrio de Vegueta hasta el Jardín Botánico Viera y Clavijo, el más grande de España, y pasa por el barranco de Guniguada y por cuevas aborígenes además de cruzar un entorno en el que manda la palmera canaria.

Sendero de Guiniguada | Imagen de Nacho González, cortesía de Turismo de Las Palmas de Gran Canaria

Dejamos para el final eso que siempre buscamos en verano y podremos disfrutar en el verano eterno de Las Palmas de Gran Canaria, la playa: Las Canteras, que es una de las mejores playas urbanas del mundo, La Círcer, imperdible para amantes del surf y El Confítal, la ideal para disfrutar del atardecer más bello; además, cuando hablamos de disfrutar de la playa, no nos referimos solo a tomar el sol o darse un chapuzón, estas playas son perfectas para la práctica de deportes náuticos como el surf, el buceo, la vela o el kayak.

Kayak en Las Canteras | Foto de Nacho González, cortesía de Turismo de Las Palmas de Gran Canaria

¿Te imaginas disfrutar de todas estas posibilidades de ocio y placer cuando todavía no han llegado todos los turistas a Las Palmas de Gran Canaria? O mejor ¿Te imaginas vivir in situ uno de los mejores carnavales de España?.