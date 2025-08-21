Hasta el 24 de agosto Copenhague se convierte en el destino foodie por excelencia

La capital danesa es un estupendo destino para el mes de agosto si no tienes la playa y el calor como hilo conductor de tus viajes veraniegos; las temperaturas son suaves tanto durante el día como durante la noche, perfectas para caminar a placer y descubrir la ciudad paso a paso; además en agosto los días son largos y, aunque no será raro que veas llover, será una lluvia ligera y suave.

Es precisamente la bondad del clima veraniego danés la que hace que Copenhague sea, en agosto, una ciudad vibrante y activa, llena de vida, perfecta para disfrutar de rutas en bicicleta, de las terrazas, de los paseos largos, de los cafés… y del Copenhaguen Cooking & Food Festival.

Copenhaguen Cooking & Food Festival | Imagen de Alec Andreev, cortesía de Turismo de Copenhague

Se trata de un festival gastronómico que celebra más de 100 eventos culinarios en sólo 10 días: cenas comunitarias al aire libre, talleres gastronómicos, charlas, catas de vino o cerveza, showcookings… Cada año el festival presenta un ingrediente estrella y una región invitada: en 2025 el ingrediente es la cebolla y la región es la Provenza, lo que dará a esta edición del festival un interesante toque de cocina francesa y mediterránea.

Este festival es uno de los eventos gastronómicos más importantes del note de Europa, tanto es así que reúne cada año a unos 80.000 visitantes y lo mejor es que para disfrutarlo no es necesario una gran planificación, reservas, colas… el acceso al festival es gratuito, solo hay que reservar (y pagar) por participar en eventos concretos como catas sensoriales, cenas especiales, talleres o algunas charlas; además, aunque cuenta con varias ubicaciones a lo largo y ancho de la ciudad, su epicentro está localizado en el barrio de Vesterbro, allí se concentran la mayor parte de actividades (Flæsketorvet) y el acceso es completamente gratuito.

Copenhaguen Cooking & Food Festival | Imagen de Kasper Krupsdahl, cortesía de Turismo de Copenhague

Escaparse al norte de Europa para dejar atrás el tórrido verano del sur suena bien ¿verdad? Pues en Copenhague este fin de semana, además, sabe de escándalo… y no tienes más que organizar una escapada de fin de semana para degustarlo a placer; si visitas la web del festival descubrirás que, además de todos los eventos gratuitos que tampoco necesitan reservan, quedan todavía entradas libres para algunos de los eventos más atractivos y deliciosos del fin de semana: el gastromarket, barbacoa en Scandic Kodbyen, taller de sushi, una cena africana en Danafrika Restaurant, sabores de la región italiana de Emilia Romagna en Caronte, una clase de cocina provenzal, un picnic en los jardines de Copenhague… Todo ello y más sólo el fin de semana.