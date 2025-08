Lo que tienes que ver en Lugo si pasas por la ciudad camino de la costa gallega

A Lugo se va en octubre, cuando la ciudad celebra a San Froilán, en verano por Lugo se pasa ya sea camino de la costa Ártabra o de la Mariña Lucense, de la ciudad abierta al mar (y al viento) por excelencia, A Coruña, o de pueblos y playas con encanto como Pontedeume, Cedeira, Foz o Ribadeo por nombrar algunos; y, ya que se llega hasta Lugo, qué menos que dedicar a la ciudad un día aunque solo sea porque la muralla romana mejor conservada del mundo está aquí.

Lugo es una ciudad pequeña que trasciende a su muralla, se recoge dentro de ella y se expande más allá de su trazado, un trazado que apenas supera los 2 kilómetros lo que hace que recorrerla entera sea prácticamente inevitable; descubrirás en el paseo curiosidades como que solo se conserva una torre o que el magnífico mural que dio la vuelta al mundo al ser elegido como el mejor del mundo en 2021 por Street Art Cities sigue ahí… (Julio César sigue mirando a la muralla). Además, aunque son 10 las puertas abiertas en la muralla para dar acceso al casco histórico de la ciudad, solo la mitad de ellas datan de la época romana, el resto son posteriores.

Dicen, no sin razón, que siendo ciudad Lugo conserva el encanto de los pueblos y es que la muralla recoge en su interior una ciudad histórica que no puede crecer más ni menos y donde podemos recorrer zonas de vinos y tapas, calles de tiendas y shopping y lugares históricos como la catedral con su fachada neoclásica, su girola y un coro único y únicamente ubicado; eso además de descubrir los restos romanos de la ciudad más allá de su mundialmente famosa muralla: la Casa de los Mosaicos, el Museo Universitario ‘A Domus do Mitreo’ y el Museo Provincial de Lugo son los museos más interesantes de la ciudad. Todo ello además de recorrer el casco histórico de la ciudad, el interior de la muralla, paseando por la plaza de Ferrol, donde está la Iglesia de San Froilán, la plaza de Abastos (el mercado de la ciudad), la plaza del Campo con su fuente barroca del S.XVIII en el centro, la plaza de Santa María y por supuesto la Plaza Mayor.

Catedral de Lugo | Imagen de Áine Díaz

¿Por dónde empezar? Nuestra recomendación es que accedas al interior de la muralla por la Puerta de San Pedro o Toledana porque no solo es una de las puertas romanas y de las más espectaculares sino porque accederás directamente a la zona de la catedral; después podrás recorrer la muralla entera por arriba y colarte al centro de la ciudad por abajo…

¿Más de Lugo? Si tus prisas por llegar a la costa te lo permiten, puedes a largar tu estancia en la ciudad para descubrir alguna maravilla más que conserva fuera de su casco histórico: el Puente Romano de Lugo y los restos de unas termas romanas (se pueden visitar aunque están dentro del Hotel Balneario de Lugo).