Así es La isla de Célebes, una de las joyas naturales de Indonesia

Las curiosidades viajeras continúan y lo hacen también este mes de mayo. Con el verano del 2026 a la vuelta de la esquina, cada vez son más las personas que apuestan por pasar sus vacaciones conociendo otras culturas. Por ello, en esta ocasión, haremos las maletas virtuales con destino Indonesia. Este maravilloso país cuenta con numerosos lugares que son dignos de un artículo. Pero, hoy, hablaremos de una de sus joyas más desconocidas. Pues, aunque tiene más de 17.000 islas en su territorio, en esta ocasión hablaremos de una de ellas: La isla de Célebes.

Conocida en indonesio como Sulawesi, es una de las cuatro islas mayores de la Sonda de Indonesia. Se encuentra entre Indonesia, Filipinas y la isla de Borneo. Asimismo, es definida como la undécima isla más grande del mundo y está dividida en seis provincias. Y es que, además, tiene una forma muy particular y una superficie de 174.000 km². Desde España, llegar hasta la isla no es un viaje rápido. Pues, además de tener que realizar diversas escalas, el recorrido puede durar de 20 a 35 horas. Pero, lo mejor está al llegar. Y es que, la isla de Célebes es el lugar ideal para aquellas personas que busquen aventuras diferentes, auténticas y enriquecedoras.

¿Qué ver en La isla de Célebes?

Tiburón ballena | Imagen de M.akbar.raf, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

La isla de Célebes es naturaleza, paisajes exóticos y vida en todo su esplendor. El viajero tiene la oportunidad de ver playas de ensueño, cascadas y descubrir una de las culturas más fascinantes del mundo. Pero, ¿cuáles son las paradas que no pueden faltar?

Tana Toraja: Se trata de una zona montañosa, ubicada en la zona central de la isla, que es muy popular por su arquitectura y por sus rituales funerarios. Y es que, ofrece una visión de cómo son las costumbres de la etnia Toraja.

Rantepao es una ciudad que destaca por sus aldeas tradicionales y arrozales.

Parque Nacional Marino de Bunaken: Ideal para realizar actividades como buceo, snorkel o ver la enorme biodiversidad de las aguas.

Parque Nacional de Lore Lindu: Ideal para realizar senderismo y conectar con la naturaleza.

Volcán Lokon: Es un volcán activo que llegó a entrar en erupción en el 2011.

Curiosidades de La isla de Célebes

Indonesia | Imagen de Lip Kee Yap, licencia: CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

Tiene una biodiversidad única: Tal y como se ha podido saber, la isla pertenece a la llamada Wallacea. Por lo tanto, la mitad de sus especies pertenecen al sureste asiático y el resto procede de la región de Australasia. Una situación que provoca que aquí vivan animales endémicos y pocos comunes.

La isla cuenta con muchos grupos étnicos y lenguas, siendo uno de los pueblos más conocidos el Toraja.

La religión mayoritaria es el Islam.

La capital se llama Makassar.

La mejor época para visitar la isla es de mayo a octubre debido a que el clima es más seco y facilita más el viaje. Y es que, de noviembre a abril suelen haber muchas lluvias.