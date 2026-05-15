Sommarøy, la isla noruega sin tiempo

El mundo tiene un sinfín de lugares maravillosos y diferentes por ofrecernos, de eso no cabe duda. De hecho, si hablamos de la diferencia horaria y de los ciclos solares entre los territorios, esto provoca un gran cambio en las costumbres y las maneras de vivir entre los habitantes. Por ello, en esta ocasión, hablaremos de una isla noruega donde sus apenas 300 habitantes han aprendido a medir el tiempo a su manera, sin relojes. Un lugar ideal para desconectar donde el concepto de los horarios pierde el sentido.

La protagonista de nuestro artículo es la isla de Sommarøy, una pequeña isla pesquera del norte de Noruega, situada a unos 60 km de la ciudad de Tromsø. Sus playas de arena blanca y sus aguas turquesas son el contraste perfecto con las zonas montañosas de la isla. Y es que, aunque parezca un lugar propio de territorios tropicales y caribeños, el agua de este paraíso ártico suele ser bastante fría la mayor parte del año. Un lugar bastante peculiar que enamora a todo viajero que tiene la oportunidad de conocerlo personalmente.

Sommarøy vivía en sus orígenes de la pesca del bacalao del mar de Barents. Pero, con el paso de los años, el turismo también se ha convertido en la clave de su economía. De hecho, su nombre significa “isla del verano” en noruego. Y es que, es un lugar muy diferente para viajar. Pues, no tiene tiendas de souvenirs en cada esquina, ni cruceros repletos de turistas. El objetivo es desconectar, descansar y disfrutar de los encantos de la isla.

El tiempo en Sommarøy

Sommarøy, en Noruega | Imagen de Maeva y Florent Paitrault, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Aunque pueda parecernos imposible, esto es real. Durante 69 días, en la época de verano, los habitantes de la isla disfrutan de su sol eterno. Pues, no se pone para dar paso a la noche. Por ello, si se viaja en estos días, es recomendable llevar antifaz para poder dormir bien. Eso sí, los ciudadanos no se quejan. Pues, durante la época del frío invierno, no disfrutan de los rayos de sol durante 70 días completos. Por ello, el lugar es conocido por no seguir los patrones habituales del tiempo.

Desde noviembre hasta finales de enero, la isla goza de una oscuridad absoluta. Pero, esta situación favorece el hecho de poder ver las auroras boreales, especialmente, por el reflejo verde sobre el mar. Y es que, es uno de los lugares de Noruega donde se puede contemplar mejor este maravilloso fenómeno.

Curiosidades

Aurora boreal en Sommarøy, Noruega | Imagen de Alexandre Hertzog de Oporto, licencia: CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

En junio de 2019, se hizo viral una campaña de marketing que anunciaba que los residentes en Sommarøy querían abolir por completo los relojes. De esta manera, la isla sería pionera en no depender del tiempo. Pues, así, las personas podrían ajustar su tiempo a sus necesidades. Una situación que se pretendía llevar a cabo por el sol de medianoche.

Y es que, en época de verano, el sol permanente rompe por completo con el concepto de tener noche cerrada a las 00:00h de la madrugada. De hecho, muchos visitantes cuentan que es común ver a personas haciendo deporte o actividades propias del día durante la madrugada. Pues, como no hay noche, ellos deciden cómo gestionar su rutina.