La razón por la que Lanzarote es la isla de las casas blancas

Conocidas por ser ocho islas que se encuentran ubicadas en el océano Atlántico, las Islas Canarias son la gran joya española que enamora a todo aquel que tiene la oportunidad de descubrirlas. Y es que, aunque pertenezcan a un mismo archipiélago, cada una presenta una esencia única que las hace muy distinguibles de las demás. En esta ocasión, no vamos a hablar de sus maravillosos paísajes, gastronomía, tradiciones o clima. Por el contrario, en Viajestic abordaremos una curiosidad que nunca deja indiferente a los viajeros que aterrizan en la isla de Lanzarote.

Presentándose como la isla más oriental del archipiélago canario, el territorio cuenta con lugares tan maravillosos como el Parque Nacional de Timanfaya, Los Jameos del Agua, La Cueva de los Verdes, el Mirador del Río y el Jardín de Cactús, entre muchos otros. Pero, además de esto, una de las particularidades de la isla es que la gran mayoría de sus casas son blancas. Asimismo, conocidas cadenas de supermercados o comercios de nuestro país presentan su nombre en negro y no como en el resto de España. Por lo tanto, se mantiene una estética de blanco y negro que no pasa desapercibida. Pero, ¿por qué? Realizamos un repaso al respecto.

Lanzarote, la isla en blanco y negro

Uga en Lanzarote | Imagen de Luis Miguel Bugallo Sánchez, licencia: CC BY 3.0, via Wikimedia Commons

Tal y como hemos podido saber, no es casualidad ni una simple tradición popular de la isla. Por el contrario, se trata del resultado de una decisión consciente que ha moldeado el paisaje de Lanzarote. Así pues, es fruto de una normativa de armonización estética pensada para reducir la contaminación visual y proteger el paisaje urbano y natural.

La mayoría de las casas son blancas, por lo que no hay una paleta de colores extensa. Pero este contraste cromático tiene además un origen práctico y natural. Pues, el blanco de la cal refleja la luz solar y ayuda a mantener las viviendas más frescas. Asimismo, el negro homenajea la lava solidificada y picón, el material volcánico que cubre la isla. Pero esto no es todo. Gran parte de esta identidad visual se debe al artista y arquitecto César Manrique, que defendió con insistencia un desarrollo respetuoso con el entorno.

Debido a esta situación, como comentábamos en líneas anteriores, los comercios y grandes superficies adaptan sus logotipos al negro para no romper con la estética visual del entorno. Todo ello para dejar un edificio bañado en blanco con un logotipo en negro.

¿Por qué las ventanas suelen ser de color verde en Lanzarote?

Yaiza en Lanzarote | Imagen de Luis Miguel Bugallo Sánchez (Lmbuga), licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

La tradición marinera de la isla se encuentra presente en las ventanas verdes de muchas casas. Según la tradición popular, los pescadores utilizaban la pintura sobrante de sus barcos para pintar las maderas de sus casas. La pintura naval verde, y a veces azul en zonas costeras, protegía la madera contra la humedad marina y el salitre. César Manrique, una figura fundamental en la isla, también contribuyó a mantener esta tradición. Además, su obra sigue presente en numerosos municipios y rincones de Lanzarote.