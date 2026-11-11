¿Podrás reservar vuelos y hoteles desde ChatGPT?

OpenAI ha comprado Odessia, una startup que usaba inteligencia artificial para organizar viajes. Si te interesa elegir dónde alojarte, hace poco te contamos cuáles son los mejores hoteles y resorts de Europa para 2027.

Lo anunció el 10 de noviembre su fundador, Francis Davidson, que se incorpora a OpenAI “para centrarse en el futuro de los viajes”. Las condiciones de la operación no se han publicado, y OpenAI no la anunció en un primer momento, aunque después la confirmó a TechCrunch, según The Next Web.

Qué era Odessia

Era un agente de viajes con IA, es decir, un programa que no solo recomienda destinos, sino que puede encargarse de tareas, como buscar opciones y ayudar a reservar. Davidson la fundó hace menos de un año y levantó 6 millones de dólares en una ronda liderada por Sequoia.

Tecnología aplicada al turismo | Pixabay

El 14 de octubre la presentó como un servicio de conserjería por mensajes de texto, gratuito al principio. Según Davidson, decenas de miles de usuarios la probaron este verano, y con ella se planificaron viajes a un ritmo de más de 60 millones de dólares al año. No son reservas completadas ni ingresos de la empresa.

Con la compra, el servicio independiente de Odessia ha cerrado.

Quién es su fundador

Davidson es conocido en el sector por Sonder, la empresa de alojamientos que fundó en 2014, cuando era estudiante universitario. Salió a bolsa mediante una SPAC (una sociedad creada solo para cotizar), él dejó de ser consejero delegado en junio de 2025 y la compañía cesó sus operaciones en noviembre de ese año.

¿Se podrá reservar desde ChatGPT?

Por ahora, no hay nada anunciado. OpenAI no ha presentado ningún servicio de viajes nuevo, y en marzo, según Reuters, redujo sus planes de permitir reservas directas dentro de ChatGPT y los orientó a apps de terceros. Booking.com, Expedia y KAYAK figuran entre sus clientes o socios.

El interés de OpenAI por los viajes no es nuevo: cuando lanzó su agente de ChatGPT, en julio de 2025, ya citó los viajes como uno de sus posibles usos. Lo único confirmado hoy es la compra y la llegada de Davidson. Qué hará OpenAI con la experiencia de Odessia es algo que todavía no se sabe.