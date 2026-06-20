Festivales de música que no te puedes perder este próximo mes de julio en España

El 21 de junio, el verano aterriza de manera oficial en nuestro país y, con ello, daremos paso a tres de los meses más calurosos del año. Pero, también, llega la época que tanto han estado esperando los amantes de la música. Y es que, los festivales y los conciertos de nuestros artistas favoritos ya han empezado a calentar motores. Pues, no hay nada que le guste más al público que disfrutar de un ratito de fiesta y música en directo.

Los festivales están ultimando detalles. Por ello, realizaremos un repaso por algunas de las fechas y lugares que viene bien tener en cuenta. Pues, serán muchos los artistas nacionales e internacionales que se suban al escenario. Y es que, es la ocasión perfecta para ver en directo a esos artistas que tanto escuchamos en nuestras playlists. ¡Toma nota!

Conciertos | Pixabay

Granca Live Fest (Las Palmas de Gran Canaria)

Del 2 al 5 de julio, el público tendrá la oportunidad de disfrutar de uno de los mayores festivales de música que se celebran en Canarias. La protagonista de este evento es la isla de Gran Canaria. Y es que, cada año son más los artistas que apuestan por formar parte del cartel del evento.

Este año, los asistentes tendrán la oportunidad de ver a estrellas de la talla de Dani Fernández, Juan Luis Guerra, Alejandro Sanz, Aitana, Dani Martín o, incluso, al icónico grupo Maroon 5. Así pues, las entradas van desde los 71 euros a los 196 euros si se escoge el abono de todos los días.

Noches del Botánico (Madrid)

Desde el mes de junio, este popular evento madrileño se encuentra ofreciéndole a su público música en directo. En el mes de julio, los asistentes podrán disfrutar de artistas como Van Morrison, Tom Jones, Elvis Crespo, María Becerra, John Legend, etc. Asimismo, el precio de las entradas varía dependiendo del día.

Summer Festival by Raveart (Sevilla)

El sábado 4 de julio, los asistentes tendrán la oportunidad de disfrutar de uno de los mayores eventos del verano en Alcalá de Guadaira. De esta manera, se podrá disfrutar de numerosos artistas del panorama musical como 4AM Kru Live!, Benny Page, Bubu, Juno, Linero, entre otros. El precio de las entradas va de los 45 euros a los 70 más gastos de gestión.

Río Babel (Madrid)

Del 3 al 5 de julio, el público tendrá la oportunidad de disfrutar de un festival que combina sonidos pop, rock y propios de la música latinoamericana. De esta manera, artistas de la talla de Katy Perry, Amaia, Bomba Estéreo, The Offspring, La pegatina, Molotov y muchos otros más prometen amenizar esta edición. Un festival cuyas entradas presentan un coste que va de los 55 a los 99 euros.

Mad Cool (Madrid)

Uno de los festivales más populares de la capital española regresa, un año más, y lo hace para ofrecerle a su público varios días de música en directo con artistas inigualables. Del 8 al 11 de julio, los asistentes podrán disfrutar de estrellas como Florence + The Machine, Jennie, Twenty One Pilots, Halsey, Zara Larsson, Charlie Puth, entre muchos otros. Asimismo, respecto a las entradas, el abono de los cuatro días presenta un coste de 240 euros. En el caso de querer acudir un día, cuesta 95 euros.

Weeknd Beach Festival (Málaga)

Cerca del Mediterráneo, los fans de la música en directo podrán disfrutar del popular festival andaluz. Del 9 al 11 de julio, el público podrá ver en directo a artistas como Myke Towers, Ana Mena, Morad, Walls, Alcalá Norte, entre otros. Si se desea asistir, las entradas presentan un coste que oscila de los 45 a los 139 euros. Se recomienda mirar la web oficial porque el precio varía dependiendo del día elegido.

Bilbao BBK Live (Bilbao)

Del 9 al 11 de julio, este popular festival de Bilbao celebrará sus dos décadas de historia. Una edición muy especial con la que prometen no dejar indiferente. Por ello, han fichado a artistas como Alabama Shakes, Idles, Lily Allen, Robbie Williams, Dani Fernánez, entre otros. El precio de los abonos va desde los 133 euros en adelante.

Festival Internacional de Benicàssim (FIB) (Castellón)

Del 16 al 18 de julio, los asistentes de este evento podrán celebrar su trigésima edición. Un encuentro musical al que asistirán artistas como Lori Meyers, Walls, Marlena, Rata, Carlangas, entre otros. El precio de los abonos va de los 50 euros en adelante.

Bombastic (Asturias)

Este festival ha ido adquiriendo mucha popularidad conforme pasan las ediciones. Este 2026, en Asturias estará presente del 16 al 18 de julio. Un encuentro donde se podrá escuchar en directo a estrellas como Juan Magán, Luck Ra, Saiko, María Becerra, Samuraï, Hijos de la ruina, etc. Los abonos para acudir al evento van desde los 89,90 euros.

Arenal Sound (Castellón)

Del 30 de julio al 2 de agosto, los amantes de la música podrán disfrutar de una nueva edición de este icónico festival. Con abonos que van desde los 69,99 euros, el público podrá ver sobre el escenario a Myke Towers, María Becerra, Cali y el Dandee, JC Reyes, RVFV, entre otros.

SonRías Baixas (Pontevedra)

Del 30 de julio al 1 de agosto, el público podrá disfrutar de una nueva edición de SonRías Baixas. De esta manera, LA M.O.D.A., Ultraligera, Zahara, La Pegatina, Alcalá Norte, Veintiuno, Barry B o Biznaga y muchos otros artistas se encargarán de ponerle música a la edición del 2026. Para acudir hay que pagar la entrada del día, que cuesta 33 euros, o el abono, que va desde los 69 euros.