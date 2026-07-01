Los Roques: así es el Caribe más bello y desconocido

En Los Roques no hay grandes hoteles y mucho menos urbanizaciones de lujo, tampoco hacen aquí escala los grandes cruceros del Mar Caribe, ahora bien, es aquí donde podrás zambullirte en uno de los mares más transparentes del planeta, disfrutar de playas prácticamente vacías y del encanto de alojarte en pequeños establecimientos familiares. ¿Y por qué un lugar paradisíaco como este no ha ha caído en las redes del turismo de masas? La razón es sencilla: se trata den archipiélago protegido como parque nacional y es que lo cierto es que no merece menos: estas 350 islas, islotes y bancos de arena están rodeados por una gran laguna de aguas turquesas y por uno d los arrecifes de coral más extensos de todo el Caribe.

¿Cuáles son los lugares imperdibles del archipiélago de Los Roques? Hay varios, a cada cual más natural y espectacular:

Gran Roque

Gran Roque | Pixabay

Empezamos por Gran Roque no porque sea el lugar más bello del archipiélago sino porque es el único habitado: enamora siempre a quienes lo visitan por sus casitas de colores, sus calles de arena y también por su ambiente relajado que recuerda al de prácticamente todo el Caribe décadas atrás. Además el atardecer desde el faro es inolvidable porque desde allí se disfruta además de una vista panorámica de escándalo sobre todo el archipiélago.

Cayo de Agua

Cayo de Agua | Pixabay

Esta playa pasa por ser la más espectacular de todo el país y es de hecho su imagen más famosa: se trata en realidad de dos islotes unidos por un banco de arena blanda y rodeado de aguas color turquesa. No puedes visitar Los Roques y no acercarte a Cayo Agua porque se trata de uno de los rincones más bellos de todo el Caribe (que ya es decir…).

Francisquí

Cayo Francisquí | Imagen de Pedrosanch, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Es el enclave más recomendado de Los Roques para disfrutar del snorkel por la gran cantidad de peces tropicales que viven en esta zona, el espectáculo que ofrecen estos bancos de peces tropicales es verdaderamente impresionante; en general los fondos marinos de esta zona de Los Roques son un escándalo de belleza lleno de estrellas de mar (que no deben sacarse nunca del agua…).

Madrisquí

Cayo Madrisquí | Imagen de M. Celeste Rabbat, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Es una de las excursiones más populares desde Gran Roque y permite disfrutar de un día entero entre aguas cristalinas; esta es la excursión más sencilla y cómoda desde Gran Roque, la que hacen todos los que visitan este archipiélago, porque es perfecta para nadar a placer, disfrutar del esnorkel y pasar un día entero en bañador y en el agua.

Crasquí

Cayo Crasquí | Imagena de Kavinesequibo, licencia de dominio público CC0, via Wikimedia Commons

Es uno de los cayos más tranquilos y no tendría más interés que otros como Noronquí si no fuera porque aquí hay varios restaurantes donde se sirve pescado recién capturado, una delicia que además se disfruta frente al mar; es, probablemente, el mejor lugar para comer en todo el archipiélago de Los Roques.

Los Roques | Pixabay

Cuestiones importantes a tener en cuenta: el archipiélago de Los Roques es territorio venezolano aunque, al estar tan apartado de la tierra continental y tan protegido por ser parque nacional, ese es casi un dato anecdótico salvo por un detalle no menor: el modo más habitual de llegar a Los Roques es volar a Caracas y de ahí a Gran Roque, algo que en la actualidad, por el terremoto sufrido por el país, no es la mejor opción para un viaje vacacional (ha habido cierres del espacio aéreo y suspensión del vuelos). ¿Otros modos de llegar a Los Roques? Vuelos privados desde Curaçao o Aruba pero sabiendo que no son vuelos regulares y que dependen de la demanda, además no es una opción barata, como tampoco lo es contratar directamente un vuelo en avioneta privada.

Otro modo de llegar a Los Roques es por barco, ya sea en yate o velero desde lugares como Curaçao, Aruba o Bonaire; si no te seduce la idea de navegar por el Caribe tal vez este no sea el mejor momento para ponerte Los Roques por destino, ahora bien, si ya estás soñando con este paraíso caribeño, debes saber que hay otros lugares del Caribe como el Archipiélago de San Blas o incluso Turcas y Caicos o Bahamas, en los que se puede disfrutar de una experiencia caribeña similar a la que se vive en Los Roques. Eso sí, dado que la mejor época del año para viajar a Los Roques es la que va de agosto a enero, cabe que de aquí a entonces la conexión entre Caracas y Gran Roque esté más que resuelta.