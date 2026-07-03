3 destinos europeos para escapar del calor y del turismo masificado este verano

Los viajes de sol y playa, la opción preferida para el verano por los europeos durante muchos años, no solo están perdiendo fuerza debido al clima, sino que también se ven afectados por una consecuencia no deseada: la sobreexplotación turística concentrada en algunas regiones, según Evaneos.

A través de su Índice de Sobreturismo, Europa concentra 13 de los 20 destinos más afectados por el turismo masivo en todo el mundo durante los meses de verano.

Vilna, el Lituania | iStock

Bajo este escenario, la compañía propone para este verano fijarse en destinos emergentes, con mucho que ofrecer y que, en muchos casos, parecen despertar en general menos interés por parte de los viajeros, lo que garantiza que estarán menos saturados.

Desde Evaneos, basándose en las cifras de reservas y en las visitas y solicitudes de información, recomiendan tres destinos para los viajeros españoles que buscan algo diferente este verano: Lituania, Armenia e Irlanda.

"Además de ofrecer un respiro de las multitudes, los tres responden directamente a la tendencia de las vacaciones en climas frescos, ofreciendo una escapada de las olas de calor que azotan el sur de Europa", ha explicado.

Casco antiguo de Vilna, en Lituania | iStock

En el caso de Lituania, ha destacado su clima templado que oscila entre los 17 y los 25 grados, lo que le convierte en el lugar perfecto para quienes buscan experiencias enriquecedoras sin el calor sofocante. También ha valorado su rico patrimonio que "combina una impresionante arquitectura medieval y un vibrante patrimonio cultural con paisajes naturales vírgenes".

Los espectaculares paisajes de montaña y un rico tapiz de antigua herencia y cultura cristiana de Armenia es otro aspecto subrayado por Exceltur. El lago Sevan es un retiro ideal para quienes deseen un ritmo más pausado.

Monasterio de Khor Virap, en Armenia | iStock

Un valor seguro también es Irlanda, según Evaneos, ya que cautiva con sus escarpadas costas, acantilados azotados por el viento y exuberantes paisajes verdes arraigados en la historia celta, un destino donde el clima fresco se convierte en parte de su carácter y encanto distintivos.