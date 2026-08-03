Razones para visitar Albania durante las vacaciones de verano

En los últimos años, Albania ha ido ganando cada vez más popularidad, convirtiéndose incluso en uno de los destinos más atractivos del Mediterráneo. Si bien para algunas personas sigue siendo todavía un país desconocido, muchas otras han descubierto ya sus playas espectaculares, su espléndida naturaleza y su patrimonio histórico. Y nosotros, además, vamos a darte algunas razones más para que te animes a visitarlo.

Sus playas parecen sacadas del Caribe

Durante décadas, las playas del Caribe parecían inigualables, pero lo cierto es que en Europa existen muchas otras que cuentan también con aguas transparentes y alrededores de ensueño. La llamada Riviera Albanesa, por ejemplo, alberga algunas de las playas más bonitas del Mediterráneo, y lo mejor es que sus paisajes no están tan masificados como muchos otros del continente. Apunta: las playas de Ksamil son algunas de las que no puedes perderte.

Un destino más económico que otros países

Los precios en Europa occidental se han vuelto prohibitivos en muchos casos, pero en Albania todavía es posible viajar con un presupuesto ajustado. Los alojamientos, la restauración y muchas actividades turísticas y de ocio suponen un gasto menor que en otros destinos mediterráneos populares, sobre todo en la temporada alta. Gracias a ello, en Albania puedes disfrutar de unas vacaciones completas sin renunciar a nada.

Albania | Pixabay

Montañas perfectas para escapar del calor

En Albania, además de playas, hay muchas montañas en las que practicar senderismo, descubrir valles, cascadas y aldeas, y huir del calor. Los famosos Alpes Albaneses ofrecen algunos de los paisajes más impresionantes de los Balcanes, y el Parque Nacional de Theth te invita a hacer excursiones en la naturaleza.

Ciudades declaradas Patrimonio de la Humanidad

Otra razón para visitar Albania en verano es que cuenta con ciudades como Berat o Gjirokastër, conocida como la Ciudad de Piedra, que han sido declaradas Patrimonio de la Humanidad. Son muy bonitas, y sus calles son mucho más tranquilas que las grandes capitales europeas.

Tiene lugares naturales espectaculares

Puede que el Syri i Kaltër sea uno de los lugares más sorprendentes de Albania y sí, también uno de los motivos por el que deberías visitar este país en verano. Se trata de un manantial natural de color turquesa intenso, rodeado por una apabullante vegetación que contrasta a las mil maravillas con el tono del agua. Además, en Albania hay muchos otros espacios naturales de gran belleza, como lagos y cañones que permiten disfrutar de actividades al aire libre.