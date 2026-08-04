Barafundle Bay, la playa británica que parece del Caribe

Si te pido que me digas dónde están las mejores playas, seguro que te viene a la mente el Caribe. No obstante, tenemos algunas que nada tienen que envidiarles bastante más cerca. Y no hablo de Menorca, Ibiza o Formentera, donde las aguas cristalinas y las arenas blancas son todo un reclamo, sino que esta vez quiero presentarte una playa igual de bonita aunque mucho más desconocida: Barafundle Bay.

Barafundle Bay se encuentra en la costa suroeste de Gales y no tengo ninguna duda de que se trata de una de las playas más espectaculares del Reino Unido. En su caso, tiene arena dorada. Pero el agua turquesa y el entorno natural que la rodea la hacen parecerse mucho a algunas playas caribeñas.

Este rincón de Gales se encuentra lejos de las grandes ciudades y del turismo masivo, por lo que es todo un paraíso para aquellas personas que no solo buscan un paisaje costero realmente bonito, sino que quieren también tranquilidad y naturaleza. Barafundle Bay se halla al final de un sendero que se debe recorrer a pie, atravesando acantilados, y eso la ayuda a conservar su carácter casi virgen.

Barafundle Bay | Pixabay

Una vez se alcanza la playa, el paisaje sorprende por el contraste de colores que hay entre la arena clara, el intenso color verde de las colinas y el azul del mar. Es una estampa preciosa, que invita a mirarla durante horas, a fotografiarla, a quedarse a pasar el día disfrutando de este lugar que forma parte del Pembrokeshire Coast National Park, el único parque nacional costero del Reino Unido.

Debes saber que los espectaculares acantilados de la zona, así como sus senderos, ofrecen unas vistas increíbles sobre el océano Atlántico. Y eso, junto a las características de Barafundle Bay, hace que esta playa haya sido reconocida en un montón de ocasiones como una de las más bonitas de Europa. Porque además, es pequeña y no tiene construcciones, y eso suma a la hora de mantener su atmósfera tranquila y especialmente fotogénica.

Eso sí: no olvides que el agua en esta zona es bastante más fresca que la que suele haber en el Mediterráneo. No obstante, aunque la temperatura del mar sea algo más baja de lo esperado, en primavera y verano el clima es lo suficientemente bueno como para acudir a ella a pasear, hacer un pícnic o darse un baño de lo más refrescante.