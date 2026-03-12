Los Azulejos, una de las joyas naturales más desconocidas de Gran Canaria

Comienza a llegar el buen tiempo a nuestro país y, con ello, llegan nuevos planes viajeros. Por ello, en esta ocasión, hacemos las maletas con el objetivo de dar un pequeño salto hasta las islas Canarias. La protagonista de nuestro artículo es Gran Canaria, la isla redondita del Atlántico que es conocida por su buen clima, gastronomía y belleza natural, entre otros muchos aspectos. Pero, no todo el mundo es conocedor de una de sus formaciones naturales más impactantes.

Presentada bajo el nombre de Los Azulejos, se puede apreciar cómo diversas montañas destacan por tener colores muy particulares. Saliéndose de lo habitual, estas formaciones geológicas son completamente bonitas y espectaculares. Pues, destacan por sus tonos rojizos, verdes, ocres, grises e, incluso, amarillos. Una belleza natural más que vuelve a resaltar la esencia única que posee la isla. Una de las grandes joyas de los canarios y que no todo el mundo conoce. Eso sí, al estar cerca de una carretera, todo aquellos que pasan y las ven se quedan sin palabras, y no es para menos.

¿Cómo se formaron Los Azulejos?

Como es bien sabido por todos, las islas Canarias son islas de origen volcánico. La formación de Los Azulejos es completamente natural y es el resultado de varios procesos geológicos. Realizamos un repaso de lo que se sabe de esta maravillosa creación situada en el oeste de la isla, cerca de La Aldea de San Nicolás.

Erupciones volcánicas: Hace millones de años, la isla estaba en plena erupción volcánica. Una situación que originó su creación.

Los Azulejos, en Gran Canaria | Imagen de Bgabel en wikivoyage compartió, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Alteración hidrotermal: Los cambios de temperatura provocaron una serie de gases a alta temperatura y vapor de agua rico en minerales. Una serie de ingredientes que impulsaron la irrupción de las rocas volcánicas y, por lo tanto, se alteró la composición química.

Oxidación e influencia de minerales: Según citan varios medios, el color de las rocas depende del tipo de mineral que se encuentra. Por ejemplo, si presenta una tonalidad verdosa es porque hay una gran concentración de arcilla verde. Asimismo, si es rojiza o amarillenta es por óxidos de hierro.

Erosión: El viento, el agua y el paso del tiempo fue dejando las montañas con estas apariencias. Presentando así zonas multicolores.

¿Cómo llegar a Los Azulejos de Gran Canaria?

Dada su belleza, cada día, son muchas las personas que acuden para fotografiar este precioso fenómeno natural. Eso sí, es importante destacar que se encuentra ubicado dentro de un espacio natural protegido. Asimismo, en el caso de querer ver en persona esta belleza de la naturaleza, siempre con respeto, indicamos que se encuentra junto a la carretera GC-200, entre Mogán y La Aldea. La carretera es estrecha y con muchas curvas, pero ofrece vistas espectaculares. De hecho, recomendamos acudir por la tarde. Pues, la luz baja resalta muchísimo más los colores de estas formaciones rocosas.