Estas son las leyendas más famosas y tenebrosas de París

Nos encantan las leyendas como nos encantan los relatos porque estamos hechos de historias; ahora bien, en esta época del año, camino de finales de octubre y principios de noviembre, época de Halloween, Día de Muertos, Día de Difuntos… Y por eso, porque estamos en fechas que celebran la muerte las leyendas parisinas que nos atraen ahora son las más oscuras, algunas de ellas muy famosas, otras no tanto:

El fantasma de la Ópera Garnier

Ópera Garnier, París | Pixabay

Esta es, probablemente, la leyenda más emblemática de París, una leyenda que nace en una novela publicada por Gaston Leroux en el año 1910, hace más de 100 años; la historia que nos cuenta Leroux combina elementos reales con otros de ficción y construye así una leyenda, la del fantasma de Erik, un hombre desfigurado que se oculta bajo la ópera de París y se enamora perdidamente de una cantante. Un detalle interesante: en la novela hay un lago bajo la ópera y, aunque no hay en la realidad lago alguno ahí, lo que sí sabemos es que existe un depósito de agua subterráneo en ese lugar. Esos vínculos entre la realidad y la historia de Leroux son los que construyen y sostienen la leyenda.

El hombrecillo rojo de las Tullerías

Las Tullerías | Imagen de Tangopaso, licencia de dominio público, via Wikimedia Commons

Esta es también una leyenda histórica de París aunque no es tan famosa como la anterior; cuenta la tradición que había un hombrecillo rojo en las Tullerías que se aparecía a los hombres poderosos y lo hacía con un único fin: anunciarles desgracias, por eso solo con verlo se echaban a temblar. La historia de este hombrecillo está vinculada a un personaje icónico como es el de Catalina de Médici, que fue quien mandó construir el Palacio de las Tullerías allá por el S.XVI,y también a Napoleón; curiosamente el edificio en el que nació esta leyenda ya no existe, fue incendiado durante la Comuna de París en 1871 pero sus jardines son de los más bellos de París y, dicen, por allí pulula el hombrecillo rojo…

Los fantasmas de las catacumbas de París

Catacumbas de París | Pixabay

Las catacumbas son un lugar oscuro, tenebroso, terrible… son un osario en el que están los restos de millones de personas porque allí se llevaban los huesos desde los saturados cementerios parisinos; no hay una leyenda única ambientada en las catacumbas de París sino que el lugar sirve de escenario a todo lo que podamos imaginar: voces inexplicables, sombras perdidas, encuentros sobrenaturales… Además, como hay parte de las catacumbas que no están abiertas al público, esto alimenta más si cabe el misterio y las historias fantasmales que se cuentan del suelo bajo París, la Ciudad de la Luz.

Victor Noir, un muerto famoso en París

Tumba de Victor Noir, París | Imagen de Amaury Laporte, licencia: CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

La tumba de Victor Noir, en el famoso cementerio del Père-Lachaise, es una leyenda en sí misma: está adornada con una escultura de bronce de Jules Dalou que es muy realista y que, según la superstición popular, puede atraer el amor, la fertilidad o la suerte en el terreno sentimental en función de qué parte de la estatua se toca ¿y qué partes se tocan? No tienes más que fijarte en la estatua y sus zonas más brillantes, son las más tocadas.