Halloween, Día de los Muertos, Día de Difuntos... Te contamos dónde se celebra la muerte en las próximas semanas

Halloween, una fiesta de origen irlandés que se celebra en medio mundo (por no decir en el mundo entero), el Día de los Muertos en México que se ha hecho popular también en prácticamente todo el mundo gracias a la película Coco y por supuesto nuestro Día de Difuntos, que se celebra el 1 de noviembre, son tres de las celebraciones ligadas a los muertos y su estancia en el más allá que se celebran a finales del mes de octubre y principios de noviembre.

Halloween ¿cuál es su origen y dónde se celebra?

El origen de esta fiesta es celta e irlandés, era en la isla verde donde los celtas celebraban el fin del verano el 31 de octubre, Samhain lo llamaban, y lo que celebraban no era tanto el cambio de estación (que es además previo) sino una creencia que tiene que ver con los muertos: pensaban que ese día, esa noche para ser más exactos, los espíritus de los muertos visitaban el mundo de los vivos. Eso es en realidad lo que celebramos en Halloween aunque lo hayamos convertido en una fiesta popular y divertida, de ahí que sus protagonistas sean los muertos vivientes... Incluso la diversión inherente a Halloween tiene su origen en las fiestas originales, las de Samhain, y es que los espectros del Samhain, que no faltaban a su cita cada 31 de octubre, era cuatro: luz, oscuridad, travesura y cambio.

Halloween | Pixabay

Los irlandeses que llegaron a Estados Unidos tras el Descubrimiento de América llevaron con ellos su tradiciones, tradiciones en la que estaba incluido Halloween, después llegó Hollywood y esta fiesta comenzó a celebrarse en toda la Commonwealth y mucho más allá de los países que la forman.

¿Qué celebran los mexicanos el Día de los Muertos?

El origen del Día de los Muertos no está claro pero sí se sabe que en lo que hoy es México se celebraba el encuentro entre vivos y muertos ya antes de la llegada de los españoles; sabemos también que había un culto a la muerte entre los mayas e incluso los aztecas; sea cual sea su origen hoy se sigue celebrando, es de hecho una de las fiestas más importanes del país, se celebran honrando a los muertos hasta el punto de crear altares en su honor en los que se les presentan ofrendas.

Día de los Muertos | Pixabay

El fondo de esta fiesta del Día de los Muertos es similar al de Halloween, recordamos a los muertos porque los muertos nos visitan o pueden visitarnos y siempre será mejor que se sientan bien recibidos no sea que....

¿Cómo se celebra el Día de Difuntos?

El Día de Difuntos, cuyo nombre completo es Día de la Conmemoración de Todos los Fieles Difuntos, no se celebra sólo en España sino en todo el mundo católico y más allá de él y es que es el día que las principales Iglesias Cristianas, la católica entre ellas, designaron para recordar a sus muertos (no hay que confundirlo con el Día de Todos los Santos que se celebra el 1 de noviembre, un día ante sdel Día de Difuntos); ¿dónde se celebra este día? Por supuesto en España pero también prácticamente en toda Hispanoamérica e incluso en Francia, tras la Reforma Protestante se asoció la celebración del Día de Difuntos al de Todos los Santos, de ahí que no se conserven celebraciones de este día propiamente dichas.

Cementerio | Pixabay

¿Cómo se celebra el Día de Difuntos? La verdad es que lo único que tiene en común esta celebración con la de Halloween y el Día de los Muertos es el recuerdo de los muertos, un recuerdo que suele ir acompañado de una visita a los cementerios y renovar las flores de las tumbas.

