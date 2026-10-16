Derry, el destino de Halloween por excelencia

La de Derry, en Irlanda del Norte, es la fiesta de Halloween más famosa del mundo y no solo porque se ahí donde los espíritus rompen la línea que los separa de los vivos y los visitan sino porque los vivos los esperan y les hacen fiesta, una fiesta que celebra este año su 40 aniversario confirmándose como lo que es: el festival de Halloween más grande y espectacular de Europa… y del mundo.

Espectáculos callejeros, criaturas fantásticas, música, desfiles, tradiciones antiquísimas y fuego, lo cierto es que a este gran festival no le falta detalle y menos en su 40 aniversario; la fiesta comienza el 28 de octubre y no termina hasta el 1 de noviembre, cinco días enteros dedicados a celebrar el Samhain, el Halloween original, el primero, el auténtico.

El tema del festival en esta edición tan especial no puede anticipar más y mejor la fiesta que han preparado: ‘It’s in our bones’ (lo llevamos en los huesos), y es que si algo llevan a gala los irlandeses de Derry es celebrar el Halloween más auténtico y lo hacen además en una ciudad que invita a ello, en un casco histórico amurallado que se decora para la ocasión.

¿Cuáles son los eventos más importantes de estos cinco días de fiesta? Son muchos los grandes y pequeños eventos, los diferentes detalles que sorprenderán a los visitantes, ahora bien, hay tres grandes eventos que son los más espectaculares de la fiesta: el primero es el Awakening the Wallet City Trail, un recorrido nocturno por las murallas históricas, las calles empedradas y algunos rincones especiales del casco antiguo en los que se cuentan leyendas y se encuentran criaturas sobrenaturales.

Desfile de Halloween en Derry | Imagen cortesía de Turismo de Irlanda

Ese primer evento sucede el primer día, el miércoles, para disfrutar del segundo hay que esperar al sábado, es el gran desfile de Halloween: cientos de artistas y músicos entre cientos de participantes llenas las calles de Derry en una cabalgata de personajes fantásticos y míticos, gigantes y espectáculos propios de esta fiesta, la de Halloween.

El tercer evento tiene que ver con el fuego, concretamente con los fuegos artificiales sobre el río Foyle; representan el broche de oro de una gran fiesta y se celebran el día 31 de octubre; es sin duda uno de los momentos más esperados aunque anticipe el fin de fiesta.

Derry | Imagen cortesía de Turismo de Irlanda

El programa de fiestas nos ofrece no solo visitas guiadas y recorridos temáticos, también mercados con puestos callejeros de comida, atracciones y actividades nocturnas, música en directo, teatro callejero, actuaciones culturales, propuestas familiares, talleres de manualidades, cuentacuentos o maquillaje para los niños…; muchas de estas experiencias son gratuitas, de hecho se puede disfrutar a placer del Halloween de Derry incluso obviando los eventos de pago (que también los hay).