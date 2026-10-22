¿Conoces Men at Sea, la impactante escultura de Dinamarca?

El mundo está repleto de curiosidades y de obras sin fin. Por ello, en esta ocasión, hacemos las maletas virtuales con el objetivo de trasladarnos hasta Dinamarca. Este maravilloso país siempre enamora a todo aquel que tiene la oportunidad de conocerlo en primera persona. Pues su cultura, gastronomía e historia no dejan indiferente. Una situación que también sucede con sus obras y esculturas. De hecho, muy popular es la estatua de La Sirenita, de Edvard Eriksen. Pero en Viajestic, iremos mucho más allá.

La protagonista de nuestro artículo es una obra que ha sido bautizada como Men at Sea. Ubicada en la playa de Sædding Strand, junto a la ciudad de Esbjerg, los visitantes tienen la oportunidad de ver cuatro esculturas que representan la figura de cuatro hombres sentados y mirando el mar. Asimismo, estas figuras destacan por su tonalidad blanca y por su imponente altura. Pues, según se ha podido saber, presentan una altura de unos 9 metros cada una.

Su origen y su autor

Men at Sea | Imagen de Jazia, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

La mente maestra que se encuentra tras la creación de Men at Sea es Svend Wiig Hansen, que es uno de los artistas daneses más conocidos del siglo XX. Así pues, la idea era construir una pieza que girase en torno al ser humano, pero él le aplicó ese tono expresivo y directo. Y es que esta obra no solo ha sido uno de sus mejores trabajos, también fue de las últimas creaciones de su carrera.

Según se ha podido saber, el motivo de la construcción de Men at Sea fue conmemorar el centenario de Esbjerg, en 1994. Esta ciudad está fuertemente ligada con el mar, pues es el principal puerto de Dinamarca del mar del Norte. Por ello, las esculturas miran al frente. Eso sí, el autor nunca dio una lectura única sobre el significado de esta construcción. Por lo tanto, aquí radica también su fuerza. Su interpretación es libre.

¿Cómo llegar?

Detalle de Men at Sea | Imagen de rob Stoeltje from loenen, netherlands, licencia: CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Para quien viaje al oeste de Dinamarca, es una parada obligada. Men at Sea es una de las obras más importantes del país, aunque no sea muy popular entre los turistas. Pero siempre aparece en guías turísticas, postales y, últimamente, en redes sociales. Teniendo esto en cuenta, realizamos un pequeño repaso de lo que necesitas saber si quieres visitarla.

Se encuentra a pocos kilómetros del centro de Esbjerg y se puede ver sin necesidad de pagar entrada. No hay obligación de ir a verlo a una hora en concreto, pero muchos viajeros y amantes de la fotografía siempre recomiendan ir durante el atardecer. Pues, al estar cerca del mar, el contraste de iluminación es precioso. Asimismo, aunque de lejos no parezcan tan grandes, avisamos que todo cambia cuando se está cerca. Al caminar junto a ellas, las figuras se ven enormes y la gente que pasea a sus pies parece diminuta.