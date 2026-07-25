Estas son las mejores playas urbanas de Europa

Si buscamos playas paradisíacas cabe que pensemos más en Centroamérica, Asia o incluso Australia que en Europa, ahora bien, si lo que buscamos son estupendas playas urbanas, entonces nos quedaremos mucho más cerca de casa porque la evolución del turismo, especialmente del Mediterráneo, a lo largo del último siglo ha hecho que contemos en Europa con playas urbanas de escándalo; de entre todas ellas destacamos 12 y no, no están las 12 en el Mediterráneo (aunque sí la mayoría de ellas, claro…):

Playa de la Barceloneta, en Barcelona

Barceloneta | Pixabay

Es la playa urbana por excelencia y, probablemente, la más famosa de todo el Mediterráneo (que ya es decir); está en Barcelona, cerca del casco histórico, y fue en el año 1992, cuando se celebraron las Olimpiadas en la ciudad, cuando el litoral barcelonés se transforma en esta zona y desvela una playa con su paseo marítimo que se convierte en un icono europeo en lo que a playas urbanas se refiere (hasta esa fecha, había en esta zona más industria y almacenes que infraestructura playera).

La Barceloneta es una playa mediterránea de arena dorada con 1 kilómetro de largo y con todos los servicios que puedas desear e imaginar en una playa urbana, es además hoy en día una de las imágenes más emblemáticas de Barcelona, especialmente cuando llega el verano.

Playa de Promenade des Anglais, en Niza

Niza | Pixabay

No es una playa, o no solo una playa sino varias, es todo el frente marítimo de Niza y tiene unos 7 kilómetros de largo; esta zona es famosa por su paseo, un paseo que financió la colonia inglesa de Niza porque era aquí, ya durante el S.XIX, donde la aristocracia inglesa buscaba días más luminosos y cálidos que los del invierno inglés.

Este paseo marítimo pasa por ser uno de los más elegantes del mundo y es, además, el origen del turismo moderno en la Riviera francesa (la Costa Azul). Las aguas de estas playas son transparentes y cálidas pero su arenal lo es de cantos rodados más que de arena, eso sí, el ambiente es inmejorable.

Playa de la Croisette, en Cannes

Cannes | Pixabay

Glamour y playa no parece una combinación muy natural pero en Cannes se da porque hace más de un siglo que la ciudad atrae a la aristocracia europea y si ello añadimos el punto extra de elegancia y fama que le da su famoso festival de cine, lo tenemos ya todo. Cannes es la ciudad de los hoteles legendarios frente al mar y la playa, también la de las playas privadas, ahora bien, hay zonas públicas muy cuidadas que escapan a la exclusividad de lo privado.

¿Lo mejor? Al contrario de lo que sucede en Niza aquí si hablamos de playas de arena fina en su mayor parte.

Lido di Venezia, en Venecia

Lido di Venezia | Pixabay

Cuando pensamos en Venecia no pensamos en playas sino en canales, góndolas, carnaval, máscaras y encanto decadente (o algo así) pero Venecia también tiene playa, es más, una de las mejores playas urbanas no solo de Italia sino de Europa está aquí, es la de Lido di Venecia.

Esta playa fue ganando fama desde finales del S.XIX por estar cerca de un famoso balneario (que era el destino de moda en aquel momento), ya en los años 30 del siglo pasado comenzó a celebrarse la Mostar de Cine de Venecia que trajo más turismo de nivel a la zona y la convirtió en destino predilecto de la alta sociedad europea con sus elegantes hoteles, sus casetas de baño…

Playa de Levante, en Benidorm

Benidorm | Pixabay

¿Qué decir de las playas de Benidorm? Tanto de la de Levante como la de Poniente aunque es la primera la que se lleva la fama porque ya en los años 50 y 60 del año pasado comenzó a desarrollarse el skyline de Benidorm que tan bien conocemos hoy justo junto a esta playa. Son más de dos kilómetros de arenal y aunque en verano es un hervidero de locales, visitantes y turistas del mundo entero, se mantiene activa todo el año gracias al clima suave y agradable de la Costa Blanca.

Banje Beach en Dubrovnik

Banje Beach, Dubrovnik | Imagen de dronepicr, licencia: CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Esta playa es un espectáculo como playa en general y como playa urbana en particular, está justo enfrente de las murallas medievales de la ciudad de Dubrovnik y, aunque siempre fue popular entre los croatas, fue a partir de la independencia del país (a partir de los años 2000 especialmente) cuando ganó fama internacional. Es una playa de guijarros de aguas transparentes y ambiente elegante que se ha convertido en una de las imágenes más populares del país desde que fue uno de los escenarios de la serie Juego de Tronos.

Spiaggia di Mondello en Italia

Spiaggia di Mondello | Pixabay

Es la gran playa de la ciudad de Palermo aunque está a unos 10 kilómetros de su casco histórico; como Lido di Venezia, fraguó su fama a partir del turismo de balneario a principios del siglo pasado y hoy es una playa imperdible por su arena blanca y fina, sus aguas excepcionalmente transparentes y también por su arquitectura que es sorprendente y distinta a la que vemos en otras playas ¿la razón? El antiguo balneario.

Playa de la Malagueta, en Málaga

La Malagueta | Imagen de Jeff Hitchcock from Seattle, WA, USA, licencia: CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Tercera playa urbana española que podemos situar, sin temor a equivocarnos, entre las más populares de Europa; está en el cerca del casto histórico de la ciudad y de su puerto y, como sucede con Benidorm, fue a partir de los años 60 cuando comenzó a ir ganando notoriedad, en su caso gracias al crecimiento turístico de toda la Costa del Sol. Es una playa de arena oscura con su paseo marítimo de palmeras y sus chiringuitos tradicionales, la disfrutan tanto locales como visitantes y lo hacen durante todo el año porque aquí el invierno es suave.

Playa de Conceiçao, en Cascais

Playa de la Conceniçao | Imagen de Senhormario, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Decíamos que entre las mejores playas urbanas de Europa había algunas que no están en el Mediterráneo, hemos destacado tres y la primera de ellas está en Cascais, junto a su casco histórico y magníficamente comunicada por tren con Lisboa. Esta playa es famosa desde que Cascais se convirtió en un destino turístico de nivel allá por el los últimos años del S.XIX, cuando la familia real portuguesa veraneaba allí. Es una playa pequeña, famosa por las villas que la rodean y muy popular en verano tanto entre portugueses como turistas internacionales. Además, cuando baja la marea, se une a la playa de la Duquesa y gana en tamaño para pasear.

Playa de Matosinhos, en Oporto

Matosinhos | Pixabay

Es la gran playa urbana de Oporto, muy amplia, famosa por sus olas entre los amantes del surf y con muchos restaurantes especializados en pescado y marisco en sus alrededores; es precisamente su oleaje lo que hace que sea una playa con cierto ambiente durante toda el año aunque se temporada de mayor flujo de visitantes y bañistas es, ciertamente, el verano (el Atlántico el invierno es duro… salvo que seas un surfista con traje de neopreno).

Plages du Prado, en Marsella

Marsella | Imagen de Ximonic, Simo Räsänen, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Ocupa el litoral sur de Marsella y no existía como tal hasta los años 70 del siglo pasado, momento en el que se utilizaron materiales procedentes de las obras del metro y del puerto de la ciudad para crearla; hoy en día es una de las playas urbanas más largas de todo el litoral francés y es famosa no solo por su ambiente playero sino por los numerosos festivales y eventos deportivos que se organizan en ella especialmente durante la época estival.

Brighton Beach en Inglaterra

Brighton | Pixabay

Cerramos nuestra lista con otra playa atlántica aunque esta no es portuguesa sino inglesa y es que, aunque allí el clima no sea ni de lejos tan cálido como el mediterráneo, lo cierto es que pocas playas tienen tanta historia turística como la de Brighton, famosa muy especialmente por sus piers (el nuevo y el viejo). La historia de esta playa comienza ya en el S.XVIII, cuando se recomendaban los baños en el mar por sus propiedades terapéuticas y cuando el futuro rey Jorge IV convirtió la localidad en su residencia de recreo. La playa es de cantos rodados, el Palace Pier es uno de los muelles recreativos más famosos del mundo y el paseo marítimo conserva cierto encanto victoriano.