Undas: así es la fiesta filipina de los difuntos

Los días 1 y 2 de noviembre de 2026 no son laborables en Filipinas por son el Día de Todos Los Santos y el de los Difuntos respectivamente y aquí la tradición manda: son millones de personas las que celebran a sus muertos en estos días ¿y cómo lo hacen? Transformando los cementerios en los que descansan en lugares de oración y reencuentro familiar; dicho así no difiere mucho de otras tradiciones como la del mexicano Día de Muertos o nuestro Día de Difuntos y es que cierta relación tienen: Undas, que es como se llama esta tradición en Filipinas, combina la tradición católica con costumbres tradicionales filipinas y creencias antiguas respecto a la vida después de la muerte.

En Filipinas van más allá de la tradición española de llevar flores a las tumbas, pasan el día en los cementerios, junto a las tumbas de sus muertos, disfrutando e la compañía de los vivos, de charla y comida familiar.

Manila Chinese Cemetery | Imagen de Ramon FVelasquez, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Es verdad que Undas comienza a vivirse ya a finales de octubre, cuando los filipinos visitan los cementerios preparando la fiesta que van a celebrar; el día 1 de noviembre, Día de todos Los Santos, es la primera de las dos jornadas más importantes del Undas, es entonces cuando los filipinos visitan los cementerios para limpiar y decorar las tumbas, las adornan con flores y encienden velas además de rezar por el alma de sus difuntos.

Ya el día 2 de noviembre las visitas al cementerio continúan, también los rezos por los muertos y sobre todo, más que nada, las reuniones familiares que se celebran a lo largo de toda la jornada alrededor de las tumbas en los cementerios, hay incluso ofrendas de comida a los muertos, como sucede en México con sus altares de muertos.

Arco de los Héroes de la Juventud China, Cementerio Chino de Manila | Imagen de SwarmCheng, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Undas es una fiesta con identidad propia pero es inevitable que nos haga pensar en nuestro Día de Difuntos por lo que tiene de visitas a los cementerios con flores, las velas nos hacen pensar en los cementerios polacos en estos mismos días y la fiesta, la comida familiar y el recuerdo, además del rezo, de los muertos se parece más al Día de Muertos mexicano ¿y por qué esa mezcla? Es sencillo: Filipinas fue provincia española y, como tal, católica pero eso no significa que antes no hubiera nada, había lo que llamamos creencias paganas y son esas creencias, junto a la tradición católica, las que paren Undas, una fiesta de muertos como ninguna otra.

Lo que nos da la medida de la importancia de esta fiesta son los desplazamientos masivos que obligan a las autoridades filipinas a reforzar la seguridad tanto en las carreteras como en las estaciones, puertos, aeropuertos y, por supuesto, cementerios; y es que todo el mundo vuelve a casa, a donde están enterrados los suyos, en estos días.

Manila North Cemetery | Imagen de CNEcija12345, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Si quieres descubrir Undas, debes saber que es el pueblos más que en las ciudades donde se esta tradición en todo su esplendor porque, como decíamos, los filipinos vuelven al lugar de origen de su familia, que es donde están enterrados sus muertos, ahora bien, hay dos grandes cementerios donde también podrás descubrir esta tradición plenamente: el Manila North Cemetery, probablemente el cementerio más monumental del país, y el Manila Chinese Cemetery, donde se ve mejor la diversidad cultural de Manila.