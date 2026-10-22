Del Monte de las Ánimas a la tierra de las castañas: 7 escapadas para redescubrir España en el puente de Todos los Santos

¿Qué tienen en común un monte que inspiró una de las leyendas más conocidas de la literatura española, una ciudad que lleva cuatro décadas representando a Don Juan Tenorio y un cementerio convertido en museo al aire libre? Todos ellos son lugares que cobran un significado especial durante el puente de Todos los Santos y que demuestran que España esconde mucho más de lo que imaginamos.

Este año, con el 1 de noviembre en domingo y el lunes 2 festivo en varias comunidades autónomas, el calendario ofrece una nueva oportunidad para hacer una escapada y descubrir algunas de las tradiciones más singulares del país. Desde los paisajes teñidos de colores otoñales hasta las ciudades que conservan relatos transmitidos de generación en generación, esta festividad es también una invitación a viajar a través de nuestra historia y cultura.

Para quienes buscan aprovechar estos días de descanso de una forma diferente, Civitatis, la plataforma líder en la venta de visitas guiadas y excursiones en español por todo el mundo, propone siete escapadas por España que combinan destinos con encanto y experiencias para descubrir su cara menos conocida.

1. Soria: tras las huellas del Monte de las Ánimas

Pocos lugares están tan vinculados a la festividad de Todos los Santos como Soria. Fue aquí donde Gustavo Adolfo Bécquer ambientó El Monte de las Ánimas, una de sus leyendas más conocidas, que narra la inquietante historia de dos jóvenes durante la noche de Difuntos. La tradición sitúa los acontecimientos en el monte de las Ánimas, junto al río Duero, un escenario que todavía hoy conserva buena parte del encanto que inspiró al escritor.

Vista aérea de Soria | iStock

Más allá de su legado literario, Soria ofrece una escapada perfecta para disfrutar del otoño, con sus paseos junto al Duero, el monasterio de San Juan de Duero y la ermita de San Saturio. Para quienes quieran adentrarse en su historia más desconocida, Civitatis propone un tour de los misterios y leyendas de Soria, un recorrido por los relatos que han marcado a la ciudad y que incluye una parada en el Rincón de Bécquer.

2. Alcalá de Henares: la ciudad donde Don Juan Tenorio sigue vivo

Hay tradiciones que sobreviven al paso de los siglos, y Alcalá de Henares tiene una de las más singulares de España. Cada año, coincidiendo con Todos los Santos, la ciudad se convierte en el escenario de Don Juan Tenorio, la célebre obra de José Zorrilla. Esta representación al aire libre, declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional, celebra en 2026 su 40.ª edición y tendrá lugar los días 31 de octubre y 1 de noviembre en el recinto amurallado del Palacio Arzobispal.

Calle Mayor de Alcalá de Henares, la calle soportalada más larga de Europa | Turismo de Alcalá de Henares

La ocasión es perfecta para descubrir también el patrimonio de esta ciudad Patrimonio de la Humanidad, situada a pocos kilómetros de Madrid. A través de una visita guiada por Alcalá de Henares, los viajeros pueden recorrer su histórica universidad, conocer la casa natal de Miguel de Cervantes y descubrir las calles que convirtieron a Alcalá en uno de los grandes centros culturales del Siglo de Oro.

3. Ourense: la tierra de las castañas y los paisajes otoñales

Si hay un producto que anuncia la llegada del otoño en Galicia, ese es la castaña. Durante estas semanas, numerosas localidades celebran los tradicionales magostos, reuniones populares en las que las castañas asadas, el vino y la convivencia se convierten en protagonistas. Una costumbre profundamente arraigada en la cultura gallega que hace de Ourense un destino especialmente atractivo en esta época del año.

Además de disfrutar de su gastronomía y sus conocidas aguas termales, la escapada puede completarse con una excursión a la Ribeira Sacra, uno de los paisajes más espectaculares de Galicia. La experiencia de Civitatis permite descubrir los cañones del río Sil, contemplar sus viñedos en terrazas, visitar un monasterio y disfrutar de un paseo en catamarán. Una forma diferente de combinar naturaleza, patrimonio y tradición en pleno otoño.

4. Avilés: el cementerio que esconde un museo al aire libre

Aunque los cementerios suelen asociarse únicamente al recuerdo de los seres queridos, algunos constituyen auténticos tesoros artísticos. Es el caso de La Carriona, en Avilés, uno de los conjuntos funerarios más destacados de España, cuyos panteones y esculturas monumentales reflejan la historia de algunas de las familias y personalidades más ilustres de Asturias.

Construido a finales del siglo XIX, este cementerio alberga obras de gran valor artístico, como la escultura del Ángel Caído, situada en el panteón de los marqueses de San Juan de Nieva. Para descubrir su patrimonio, Civitatis ofrece una visita guiada por el cementerio de La Carriona, un recorrido que permite conocer las historias que esconden sus monumentos. La experiencia puede completarse con un paseo por el casco histórico de Avilés, sus calles porticadas y sus plazas, que conservan el encanto de una de las villas marineras con más personalidad del norte de España.

5. Salamanca: una ciudad de leyendas entre conventos y callejuelas

Salamanca es conocida por su universidad, su Plaza Mayor y su extraordinario patrimonio monumental, pero también por las numerosas leyendas que se esconden entre sus edificios históricos. Historias de amores imposibles, personajes enigmáticos y tradiciones populares que han pasado de generación en generación y que muestran una cara diferente de la ciudad.

Plaza mayor de Salamanca | iStock

El puente de Todos los Santos es una buena ocasión para recorrer sus calles y descubrir lugares como el Huerto de Calixto y Melibea, vinculado al universo literario de La Celestina, o los conventos que guardan siglos de historia. Con el free tour de las leyendas de Salamanca, los viajeros pueden conocer algunos de estos relatos mientras descubren rincones menos habituales de la ciudad. Una escapada que invita también a disfrutar de su gastronomía, con productos tan característicos como el hornazo o el farinato.

6. Cáceres: un viaje al pasado entre murallas y secretos medievales

Pasear por el casco histórico de Cáceres es trasladarse varios siglos atrás. Sus calles empedradas, palacios renacentistas y torres defensivas conforman uno de los conjuntos monumentales mejor conservados de España, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Cáceres, en Extremadura | iStock

Sin embargo, detrás de sus fachadas también se esconden historias de rivalidades familiares, luchas de poder y leyendas que han sobrevivido al paso del tiempo. Para conocerlas, Civitatis propone un free tour de los misterios y leyendas de Cáceres, que descubre algunos de los episodios más sorprendentes de su pasado. La visita puede completarse con una escapada gastronómica para degustar algunos de los productos más representativos de Extremadura, como la Torta del Casar, el jamón ibérico o las migas extremeñas.

7. Cuenca: un paisaje de piedra donde la naturaleza despierta la imaginación

No todas las historias sorprendentes se esconden entre monumentos y ciudades antiguas. En plena Serranía de Cuenca existe un paisaje que parece sacado de un cuento: la Ciudad Encantada, un paraje natural donde la erosión ha esculpido durante miles de años formaciones rocosas que recuerdan a animales, objetos y figuras humanas.

El otoño es una época especialmente atractiva para descubrir este entorno, cuando los colores de la vegetación contrastan con las singulares formas de la piedra caliza. A través de una visita guiada por la Ciudad Encantada, los viajeros pueden conocer el origen geológico de estas formaciones y descubrir algunas de las leyendas que las rodean. Una experiencia que puede completarse con una visita a la ciudad de Cuenca, famosa por sus Casas Colgadas, su casco histórico y sus espectaculares vistas sobre las hoces del Júcar y el Huécar.