Consuegra, el pueblo de Toledo que se tiñe de morado en otoño y es famoso por sus molinos de viento

En España existen numerosos pueblos que parecen sacados de un cuento, pero ¿sabías que hay uno en Toledo que cada otoño se tiñe de morado? Se trata de Consuegra, uno de los destinos más conocidos de Castilla-La Mancha, famoso por sus molinos de viento y por una tradición que convierte esta época del año en un momento muy especial.

Situado en la provincia de Toledo, Consuegra es conocido principalmente por sus molinos de viento, que recuerdan a las aventuras de Don Quijote de la Mancha. Sin embargo, durante el mes de octubre, este municipio también cobra protagonismo gracias a la floración del azafrán, una planta que destaca por sus características flores de color violeta.

Cada otoño, los campos de azafrán ofrecen uno de los espectáculos naturales más curiosos de Castilla-La Mancha. Sus pequeñas flores moradas aparecen durante un periodo muy breve, generalmente entre octubre y noviembre, dependiendo de las condiciones meteorológicas. De cada flor se extraen únicamente tres estigmas rojos, que posteriormente se utilizan como especia, lo que explica que el azafrán sea conocido como uno de los productos más caros del mundo.

La importancia de esta tradición es tal que Consuegra celebra cada año la Fiesta de la Rosa del Azafrán, una festividad que rinde homenaje al cultivo, la recolección y las costumbres relacionadas con este producto. Durante estas fechas se organizan demostraciones de la monda del azafrán, actuaciones folclóricas y otras actividades culturales. En 2026, la celebración está prevista del 23 al 25 de octubre.

Además de descubrir esta tradición, una visita a Consuegra permite recorrer sus famosos molinos de viento, contemplar el Castillo de la Muela y disfrutar de las vistas de los paisajes manchegos. Una escapada perfecta para descubrir uno de los pueblos con más encanto de Toledo durante el otoño.