¿Sabías que existe una ciudad a la que llaman La ciudad de los gatos?

Hay ciudades famosas por sus canales, sus torres o su gastronomía. Pero también hay una que lo es por sus gatos. En esta ocasión, hacemos las maletas virtuales con el objetivo de trasladarnos hasta Malasia. Y es que la protagonista de nuestro artículo es la ciudad de Kuching, la capital del estado de Sarawak, en Malasia Oriental. Ubicada en la isla de Borneo, una de las mayores del mundo, tiene una población de unas 635.000 personas. Pero, además de su encanto particular y cultural, también es conocida por muchos como la “ciudad de los gatos”. Y es que este nombre queda patente a cada paso que se da por la zona.

En malayo, la palabra “kuching” está asociada con la palabra “gato”. De ahí que el nombre de la ciudad se haya traducido popularmente como “ciudad de gatos”. Pero no es una explicación exacta. Pues hay diversas versiones del porqué. De hecho, el sitio oficial de turismo sostiene que probablemente proviene de “kochin”, palabra china para “puerto”, o de la fruta “mata kuching”, algo así como “ojo de gato”, abundante en la región.

Estatua de gatos en Kuching | Imagen de Anatroppolo, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Kuching, una ciudad llena de gatos

Si el viajero espera encontrar calles repletas de felinos callejeros, en Kuching se llevará una sorpresa. Y es que la ciudad no destaca por estar repleta de gatos errantes, como ocurre en Grecia. Por el contrario, los gatos que se pueden ver, a montones, son en forma de monumentos, imágenes o recuerdos. Además, por las calles se pueden ver grafitis de gatos, estatuas y otras referencias de numerosos colores. Una pasión por este pequeño felino que se extiende a muchas partes.

De hecho, tienen un monumento en el centro urbano formado por cuatro estatuas de gatos; tienen una emisora de radio local llamada Cats FM y un café temático, el Meow Meow Cafe, abierto en 2014, donde los visitantes pueden acariciar y dar de comer a los gatos mientras toman algo.

El Museo del Gato, una parada obligatoria

Ubicado en la cima de Bukit Siol, en Petra Jaya, se presenta como el primer y más grande museo del mundo dedicado a estos animales. Y es que este recinto recibe a miles de amantes de los gatos cada día. Pues, según se ha podido saber, tienen colecciones muy numerosas y de muchos años de antigüedad.

Las cifras de sus colecciones varían según la fuente. Mientras algunas hablan de la existencia de 4.000 artefactos, entre pinturas, estatuas y curiosos paneles informativos, otras señalan 2.000 objetos que recorren 5.000 años de historia. Asimismo, para los que deseen visitar Kuching, informamos que es la ciudad más húmeda de Malasia. Rara vez no llueve, por lo que es habitual ver a la gente vestida con ropa de abrigo y llevando paraguas. Eso sí, se dice que de abril a septiembre suele llover con menos intensidad.