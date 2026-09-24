París, Lourdes y Metz: las 3 etapas de la visita papal de León XIV a Francia

El quinto viaje internacional del Papa León XIV será a Francia (los cuatro anteriores fueron a Turquía y Líbano, Mónaco, África y España); este viaje se organiza en tres etapas a cada cual más atractiva: París, Lourdes y Metz: repasamos su agenda para plantear un viaje a Francia siguiendo sus pasos porque lo cierto es que las tres etapas de este viaje con tres destinos turísticos notables incluso para quienes carecen de fe porque tienen mucho de destinos históricos:

París

Catedral de Notre Damme desde el Sena | Pixabay

El viernes 25 de septiembre el Santo Padre aterrizará en el aeropuerto de Orly, será recibido en el Palacio del Elíseo, visitará la sede de la UNESCO, celebrará vísperas con religiosos en la Catedral de Notre-Dame de París y terminará la jornada en el Estado de Francia en Saint Denis.

El sábado, antes de salir hacia Lourdes, el Papa visitará la Maison Bakhita, un centro de integración social, el Instituto Católico de París, y celebrará una misa al aire libre en la Plaza de la Concordia a las 3 de la tarde para después volar desde el aeropuerto de Orly a Lourdes.

¿Qué decir de París? Es una de las grandes capitales europeas, capital también de la alta costura y la alta cocina y destino de primera para los amantes de la historia, la arquitectura y los museos ¿lugares religiosos a visitar además de la emblemática Catedral de Notre Dame? La Basílica del Sagrado Corazón de Montmartre que es además centro de peregrinación, Sainte-Chapelle, famosa por sus vidrieras, y Saint Denis, cuna de reyes galos y del estilo gótico entre otras iglesias.

¿Y sin ser lugares religiosos, más allá de los que visitará el Pontífice? La lista también aquí es larga: el Museo del Louvre y el de Orsay o el Centro Pompidou, la Torre Eiffel, el Arco del Triunfo, los Campos Elíseos, las Tullerías o Los Inválidos entre otros lugares.

Lourdes

Basílica del Rosario. En Lourdes | Pixabay

A última hora del sábado el Papa estará en. Una oración en la Gruta de las Apariciones de Massabielle del Santuario de Lourdes tras la que se retirará a descansar hasta el día siguiente; ya el domingo la jornada empieza a las 9 de la mañana con un encontró con los obispos de la Conferencia Episcopal Francesa en el Santuario; una misa a las once y a las tres y media se celebrará un encuentro con trabajadores y ciudadanos del centro.

Después habrá un encuentro privado con religiosas de clausura en el Monetario del Carmelo de Lourdes y ya a las 9 de la noche estará presente en el rezo del rosario y la procesión de las antorchas.

Es verdad que lo esencial de Lourdes es la Gruta y el Santuario pero quienes se animen a visitar este centro de peregrinación mariana descubrirán que Lourdes es más que ese Santuario. ¿Qué es lo que no visitará el Papa en su viaje? El Castillo de Lourdes con el Museo de los Pirineos en su interior; los lugares de Bernadette que van más allá de la Gruta de las apariciones: el Molino Boly donde nación, el Cachot donde vivió con su familia en la época de las apariciones marianas y el Hospicio de las Hermanas Nevers donde estudió; el Museo Bernadette, a pocos metros del Santuario; el Pic du Jer, al que se accede en funicular; y el lago de Lourdes además de las tres basílicas: la de la Inmaculada Concepción, la del Rosario y la de San Pío X.

Metz

Catedral de Metz | Pixabay

La última etapa del viaje lleva al Papa a Metz desde Lourdes, en esta localidad del noroeste de Francia se celebrará un encuentro en el Centro de Congresos de Robert Schuman: ‘en las raíces de Europa por la paz y la unidad’.

A las cuatro de la tarde se celebrará una misa en la Catedral de San Esteban de Metz y tras ella, a las seis y media, llegará el momento de la ceremonia de despedida ya en el Aeropuerto de Metz-nancy-Lorraine desde donde el Papa volará a Roma.

Esta localidad francesa es, probablemente, la menos popular de las tres que visita el Papa en su viaje pero no por ello es menos interesante, al revés, es la mar de atractiva por su historia francesa, su herencia alemana y tanto por su patrimonio religioso como por las muestras de arte contemporáneo que aquí se conservan: Metz está cerca de las fronteras de Francia con Luxemburgo, Alemania y Bélgica, esta ubicación la convierte en ciudad estratégica y de cruce cultural. ¿Lugares interesantes de Metz además de los que visitará el Papa empezando por la Catedral de Saint-Étienne? El Centro Pompidou como muestra de arte contemporáneo; La Porte del Allemands, que es una gran puerta fortificada medieval que formó parte de las murallas medievales de la ciudad; y el barrio alemán y la estación porque aquí confluyen el Metz medieval francés con el el Metz monumental de arquitectura alemana.