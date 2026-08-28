El inesperado destino español que más está creciendo para viajar en septiembre

Según los datos de eDreams, Tenerife lidera el ranking de destinos más reservados para septiembre, seguida de Roma y París. Sin embargo, cuando se analiza el crecimiento interanual de las reservas, la clasificación cambia por completo, y ahí aparece un nombre que pocos esperarían: Oviedo.

Un 63% más de reservas que el año pasado

Catedral de Oviedo | Imagen de javier.losa en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 2.0

La capital asturiana registra un aumento del 63% en sus reservas respecto a septiembre de 2025, según los datos analizados por eDreams. Se trata de uno de los mayores crecimientos interanuales del mes, solo por detrás de destinos internacionales como Lima (+148%), Madrid (+115%), Palermo (+110%) y Nueva York (+70%), pero por delante de la gran mayoría de ciudades europeas.

El repunte de Oviedo se enmarca en una tendencia más amplia: septiembre gana peso como mes vacacional alternativo a julio y agosto, y los viajeros buscan cada vez más escapadas cortas a destinos de interior, alejados de los circuitos más masificados.

Septiembre, un mes que se reserva con antelación

Oviedo, ciudad de Asturias | iStock

El crecimiento de Oviedo llega en un contexto de mayor planificación. El 85% de las reservas para septiembre se realizó con al menos 61 días de antelación, y la media se sitúa en 78 días, un 6,61% más que el año pasado, según datos de Destinia.

Además, España se mantiene como el gran protagonista del mes: concentra el 43% de las reservas de los españoles, y diez de los quince destinos más demandados son nacionales. En ese contexto, el salto de Oviedo confirma que el interés no se limita a las grandes ciudades ni a la costa, sino que también alcanza a destinos de interior con una oferta cultural y gastronómica cada vez más valorada.