Estos son algunos de los muros y murallas más famosos del mundo

Entre las grandes obras llevadas a cabo por los hombres a lo largo y ancho de la historia también hay murallas como la Gran Muralla China y otras mucho más pequeñas pero que, por su modo de superar el paso del tiempo, nos parecen hoy admirables (las murallas de Ávila, las de Lugo…); por supuesto también hay muros de la vergüenza o de infausto recuerdo pero eso no los hace menos célebres y, además, no hay que olvidar que el único modo de no repetir la historia es conocerla, el perdón es siempre buena idea, el olvido y el desconocimiento no.

Pero vayamos a lo interesante ¿cuáles son los muros o murallas que te vienen a la cabeza cuando piensas en los más famosos del mundo? A nosotros estos cinco:

Muro de Berlín | Pixabay

Muro de Berlín

El Muro de Berlín se construyó en 1961 y no tenía como fin proteger a quienes vivían vivían en el espacio que protegía como en tantas ciudades amuralladas que hemos conocido a lo largo y ancho de la historia, su finalidad era evitar que quienes vivían tras el muro huyeran… Este muro felizmente cayó en 1989 aunque se mantienen algunos tramos como memoria arquitectónica de lo que representó ese muro durante casi 30 años. La parte más importante que se mantiene en pie es la East Side Gallery, algo más de un kilómetro de muro decorado con pinturas que reflejan momentos relacionados con su historia.

Muro de Adriano | De Michael Hanselmann - Trabajo propio, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4352073

Muralla de Adriano

Damos un salto en el tiempo e incluso salimos de la tierra continental europea para viajar a Inglaterra porque allí se conserva parte del famoso Muro de Adriano; lo construyeron los romanos en la que era entonces la provincia de Britania allá por el año 122, bajo el mandato del emperador Adriano; tenía una longitud superior a los 100 kilómetros y su construcción en cuanto a anchura y altura era irregular; se extendía desde el río Tyne hasta la orilla del fiordo Solway en el Mar del Norte; además lo que se conserva de él es Patrimonio de la Humanidad.

Muro de las Lamentaciones, Jerusalén | De Golasso - Trabajo propio, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12647724

Muro de las Lamentaciones

Este muro es el lugar más sagrado del judaísmo porque se trata de un vestigio del Templo de Jerusalén, se estima que fue construido alrededor del año 19 a.C. aunque no se tiene la certeza de que fuera así, podría ser un poco posterior; este muro es uno de los cuatro que se construyeron para proteger la llamada Explanada del Templo por los judíos y explanada de las Mezquitas por los musulmanes, se trata en todo caso de la explanada en la que fueron edificados el Primer y el Segundo Templo de Jerusalén.

Gran Muralla China | Pixabay

Gran Muralla China

Esta muralla no solo es una de las más famosas del mundo sino también de las más largas, tanto que se ve incluso desde el espacio; fue construida entre el S.V a.C. y el S.XVI y su finalidad era proteger la frontera norte del imperio chino en particular de los mongoles (aunque no solo); supera los 21.000 kilómetros de largo y va desde la frontera con Corea hasta el desierto del Gobi bordeando Mongolia. Esta gran muralla fue declarada Patromino de la Humanidad por la UNESCO en 1987.

Gran Muralla de Gorgán. Irán | De Mehr News Agency, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=75910385

Gran Muralla de Gorgán de Irán

Cerramos nuestra lista de cinco muros y murallas famosos con la que es, quizá, la menos popular de las cinco pero cuya importancia es notable: la Gran Muralla, también llamado Gran Muro, de Gorgán, en Irán; fue levantada entre los siglos V y VI y tiene casi 200 kilómetros de largo, está salpicado además de fortalezas (son unas 30) y sólo la Gran Muralla China la supera como edificación más larga de un único segmento como muro defensivo más largo que todavía se mantiene en pie.