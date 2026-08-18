5 lugares remotos a los que llega el transporte público

Cuando pensamos en el transporte público, sobre todo quienes vivimos en grandes ciudades, pensamos en el autobuses, trenes y vagones de metro a reventar pero lo cierto es que el transporte público no solo funciona como facilitador de la movilidad urbana, que también, sino que su fin y función llega incluso los confines de la tierra, es decir, a lugares remotos a los, sin esas opciones de transporte público, sería difícil sino imposible llegar. Son lugares como los cinco que sugerimos a continuación:

Reine en las Islas Lofoten, Noruega

Reine | Pixabay

Reine es un pueblo de apenas 300 habitantes que, a pesar de tener una ubicación remota, goza de no poca fama ¿por qué? Porque es uno de los pueblos más bonitos de Europa y fotogénico a rabiar, por eso tantos quieren visitarlo y por eso se puede llegar hasta allí utilizando el transporte público; en invierno ofrece auroras boreales y en verano sol de medianoche además de la posibilidad de subir las famosas escaleras del Reinebringen. ¿Y cómo se llega a Reine? En transporte público gracias a la red de autobuses Reis Norland; también puedes llegar combinando ferry y autobús desde Bodo.

Inverie, en Escocia

The Old Forge | Imagen de Graeme Kerr, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

A Inverie no llega carretera alguna, es una pequeña localidad de las Tierras Altas occidentales a la que solo sólo puede acceder por mar (en ferry) y caminando o en bicicleta, es un destino perfecto para quienes quieren huir del mundanal ruido y alejarse de todo; el modo más sencillo de llegar es a través de Mallaig porque esta localidad escocesa sí está conectada al resto de Escocia por tren y a Inverie por ferry; una vez desembarques podrás moverte tanto a pie como en bicicleta. ¿Y qué tiene de especial Inverie? Sus paisajes salvajes y naturales, su pequeño núcleo poblacional (apenas unas 120 personas viven aquí) y por supuesto The Old Forge: el pub más remoto de Gran Bretaña.

Theth, en Albania

Theth | Pixabay

Theth es un valle en los Alpes albaneses que no solo es un rincón remoto por su ubicación o por su difícil acceso sino por su propia orografía, aquí la sensación de aislamiento es grande; Theth es uno de los paisajes más brutales de toda Albania con sus montañas, bosques, gargantas, cascadas y pueblos de piedra ¿y cómo se llega aquí? Pues es posible hacerlo en transporte público: en autobús desde Tirana, la capital albanesa, hasta Shkodër, después es furgonetas o minibuses compartidos hasta Theth.

Valbona, en Albania

Valbona | Pixabay

Valona es otro valle albanés sorprendente y remoto al que también se llega en transporte público pero con un matiz respecto a Theth: en el caso de Valbona es parte del viaje porque el trayecto es tan espectacular como el destino; tendrás que viajar hasta Shkodër y utilizar tanto el autobús (minibuses) como el ferry por del lago Koman y luego otra vez minibuses para llegar a Valbona.

Un detalle no poco interesante: Valbona y Theth están conectados pero no por carretera sino por un sendero, ahora bien, si quieres visitar estos dos lugares remotos en un único viaje, tendrás que organizarlo con tiempo y sabiendo que la época del año en que es posible hacerlo va desde el fina de la primavera (junio) hasta bien entrado el mes de septiembre, ni antes ni después.

Gjógv, en las Islas Feroe

Gjógv | Pixabay

Llegar a Gjógv, como hacerlo a cualquier lugar remoto del mundo, no es fácil pero aquí contamos con la ventaja del trasporte público, ahora bien, no es es un trasporte público al uso, es decir, no podemos esperar llegar a la parada del autobús y que se éste aparezca en pocos minutos si bien es verdad que a Gjógv se llega en autobús, concretamente en la línea 201, una línea con horarios limitados y que funciona incluso bajo reserva (eso sí, no hace falta que lo solicites con semanas ni días de antelación, bastan un par de horas de margen). ¿Y merece la pena visitar Gjógv? Y tanto que sí porque este pueblo de apenas 50 habitantes está, literalmente, encajado entre montañas y junto a un desfiladero de 200 metros de longitud que sirve, además, de puerto natural.