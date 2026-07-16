7 pueblos en los que en verano no se pone el sol

Para vivir el fenómeno del sol de medianoche y visitar lugares en los que, en verano, no se pone el sol, hay que viajar al norte, bien por encima del Círculo Polar Ártico o quedándose muy cerca de él; algunos de estos lugares son de fama mundial por este fenómeno y otros como las auroras boreales en invierno y también por su particular encanto y belleza como sucede con el que pueblo que abre nuestra lista: Reine en las islas Lofoten, en Noruega.

Reine, en las noruegas islas Lofoten

Reine | Pixabay

Reine es, probablemente, el pueblo más famoso de todo el Ártico; es un pueblo de pescadores en un fiordo y entre montañas en el que, desde finales de mayo y hasta mediados de julio, no se pone el sol; en esa época es posible practicar el senderismo por la noche y a plena luz (ambas cosas a la vez), disfrutar de rutas en kayak u otro medio de navegación a medianoche y visitar playas árticas en cualquiera de las 24 horas del día. ¿El mejor momento para disfrutar de Reine y de su sol de medianoche? En el mes de junio y también los primeros días de julio.

Aunque Reine se lleva la fama, no hay que olvidar a Henningsvaer, popularmente conocido como la Venecia de Lofoten porque se trata de un pueblo construido sobre islotes unidos por puentes ¿su lugar más famoso? Su campo de fútbol ubicado sobre una isla rocosa. Y aquí, por supuesto, tampoco se pone el sol entre finales de mayo y mediados de julio.

Tromso, la capital noruega del sol de medianoche

Tromso | Pixabay

Tromso más que pueblo es ciudad pequeña pero tenía que estar por fuerza en esta lista porque es el lugar más famoso por su sol de medianoche, además está considerada como la puerta del Ártico y su infraestructura turística es fantástica lo que facilita mucho el viaje. ¿Cuándo viajar a Tromso para disfrutar de los días en los que no se pone el sol? A partir del 20 de mayo y hasta el 20 de julio, aproximadamente, en Tromso no se pone el sol, es decir, hay sol de medianoche.

Longyearbyen, en Svalbard

Longyearbyen | Pixabay

Este pueblo es uno de los destinos más sorprendentes y curiosos del mundo: es uno de los asentamientos permanentes más septentrionales del planeta, famoso por sus glaciares, fauna ártica, minas antiguas, por su oferta d senderismo polar, por sus excursiones en barco… y porque aquí está prohibido morirse (por razones prácticas y de salubridad); además, por supuesto, hay sol de medianoche porque desde finales d abril y hasta finales de agosto en Longyearbyen no se pone el sol.

Abisko, en Suecia

Abisko | Pixabay

Abisko es uno de los destinos más recomendados del mundo para disfrutar de las auroras boreales en invierno y del sol de medianoche en verano; esta localidad está junto a un parque nacional, también llamado Abisko, que completa el espectáculo del cielo con el del suelo y ofrece uno de los paisajes alpinos más espectaculares de toda Escandinavia, especialmente en verano, cuando no se pone el sol; aquí el sol de medianoche luce durante unas siete semanas al año y el mejor momento del año para disfrutarlo es el mes de junio.

Inari, en Finlandia

Inari | Pixabay

Inari, en Laponia finlandesa, es también un destino muy recomendado para disfrutar del sol de medianoche porque está cerca del Círculo Polar Ártico y aquí el sol no se pone durante casi 8 semanas en verano (desde finales de mayo hasta finales de julio aproximadamente, aunque el mes de junio es el ideal para gozar de este fenómeno). Además no solo disfrutarás de luz nocturna, también de un paisaje ártico espectacular junto a un lago y de la cultura Sami.

Grímsey en Islandia

Grímsey | Imagen de Steinninn, licencia: CC BY 4.0, via Wikimedia Commons

Si tienes Islandia por destino te interesará saber que la localidad de Grímsey es el único punto habitado del país cruzado por el Círculo Polar Ártico lo que significa que es el único lugar habitado de Islandia en el que, durante varias semanas al año, no se pone el sol; además, dado que esta localidad islandesa es uno de los mejores lugares del mundo para observar frailecillos, se convierte en visita prácticamente obligada si viajas a Islandia en primavera o verano teniendo en cuenta, eso sí, que el fenómeno del sol de medianoche pleno se da durante pocas semanas al año, solo en la segunda quincena de junio.

Ilulissat, en Groenlandia

Illulisat | Pixabay

No solo en el norte de Europa tenemos sol de medianoche, hay otros enclaves del mundo donde, en verano, tampoco se pone el sol y cerramos nuestra lista en uno de ellos: Ilulissat es uno de los pueblos más populares de Groenlandia porque está en un fiordo repleto de icebergs gigantes que brilla con la luz del sol de medianoche, la estampa que nos regalan es realmente magnífica y por eso es uno de los destinos predilectos de quienes sueñan con ver personalmente este fenómeno, el del sol de medianoche. El de Ilulissat es, de hecho, el paisaje glaciar más espectacular del mundo fácilmente accesible para los turistas; si quieres visitarlo cuando el sol de medianoche ilumina los icebergs debes viajar hasta Groenlandia de finales de mayo a finales de julio.