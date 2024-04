Santorini es, de abril a junio, un paraíso terrenal

Lo de abril aguas mil no aplica en las islas griegas, en Santorini en particular son los meses de noviembre a enero los que acumulan más días de lluvia seguidos por octubre, febrero y marzo; en abril no llueve más que cuatro días en todo el mes, tres en mayo y, por pintarte el cuadro completo, de junio a septiembre no solo escudando menos llueve, es que en agosto y junio no cae una gota y en julio, a lo sumo, llueve un día al mes. Pero vamos a hablar de Santorini en abril:

Que llueve a lo sumo cuatro días en todo el mes ya lo hemos dicho, las temperaturas tocaron suelo en enero y febrero, en marzo ya empezaron a subir y en abril siguen una carrera ascendente que toca techo en julio, que el mes del año más cálido en esta isla griega (temporada altísima…); las temperaturas mínimas rondan los 12 grados en abril y las máximas se acerca a los 20 grados.

¿No te parece calor suficiente? Piensa que frente al tiempo al que ciertamente le falta un poco de calidez abril tiene como gran ventaja el hecho de que arranca la temporada turística y lo hace sin las aglomeraciones habituales en esta isla durante el verano (aglomeraciones de verdad…). Y los días son ya largos: frente a las 6 horas de luz de diciembre, en abril se superan ya las 11 horas. ¿Y en cuanto a la temperatura del mar? Fresquito sí, pero no tanto como de enero a marzo, en abril también el mar que baña Santorini empieza a ganar temperatura (el agua está a unos 17 grados, sólo dos menos que en mayo y cuatro menos que en junio).

Santorini. Islas Griegas | Pixabay

El tiempo no es tan caluroso pero sí agradable y luminoso y te ahorrarás el trajín de moverte por la isla atestada de gente, eso así, para empezar, pero ¿qué hacer en Santorini en abril? Te lo contamos:

Podrás recorrer los irónicos pueblos de Santorini con toda tranquilidad y disfrutar de sus calles empedradas y de sus representativas casas blancas y azules, tomar algo en sus cafés y visitar sus galerías de arte, todo ello sin colas ni empujones ¿los pueblos imperdibles? Oia, Fira y Pyrgos.

Como sucede con los pueblos de Santorini, también las visitas a sitios arqueológicos y culturales son más agradables en abril ¿qué sitios? La antigua ciudad minoica de Akrotiri, enterrada por una erupción volcánica, es el más notable de todos ellos.

Abril es un mes fantástico para gozar del senderismo en Santorini, puedes combinar esta actividad con las visitas a los pueblos porque una de las rutas de senderismo más famosas de la isla es la que une los pueblos de Fira y Oia, las vistas panorámicas desde algunos tramos de esta ruta te convertirán en el rey o reina de Instagram.

Santorini. Islas Griegas | Pixabay

Que estemos en abril y el calor no apriete no significa que no puedas disfrutar del mar, las playas de Santorini son deliciosas (Red Beach, Perista Beach y Kamari Beach) y también de sugerentes excursiones en barco para ver los acantilados que perfilan la isla desde el mar.

La única desventaja de visitar Santorini en abril es el hecho de que, al marcar el arranque de la temporada turística, puedes encontrarte con algunos establecimientos que funcionan con horarios reducidos, claro que es una desventaja menor, es solo cuestión de comprobarlo cuando planifiques el viaje para no llevarte sorpresas desagradables; ciertamente esta desventaja, además de con planificación, se compensa con el hecho de poder ver y vivir Santorini con espacio y tranquilidad, no haciendo cola para todo…