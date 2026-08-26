Por qué Menorca es uno de los mejores destinos de verano del mundo

Las principales razones que hacen de Menorca uno de los mejores destinos de verano del mundo confluyen en una: su naturaleza; una naturaleza que goza de un alto grado de protección: su suelo y su mar es Reserva de la Biosfera por la UNESCO y su cielo es Reserva Starlight. Si a esto añadimos todo lo que hay entre ese cielo, esa tierra y ese mar, resultará más fácil entender por qué nos morimos de ganas de viajar a Menorca y recorrerla por tierra, mar y cielo, no solo es por sus calas y playas, sus senderos costeros, su gastronomía o el puerto de Maó, que también, es por su naturaleza:

Menorca por tierra

Menorca | Imagen cortesía de Turismo de Menorca

En el sur de Menorca encontramos unos 40 barrancos donde no solo se refugian cientos de especies sino donde crecen también una veintena de especies endémicas; es una zona realmente espectacular y no solo por las aves marinas y rapaces que allí anidan sino por el paisaje que la erosión ha esculpido en la tierra llenándola de cuevas; en el Parque Natural de s’Albufera des Grau habitan, además, cormoranes y pardelas cenicientas.

¿Más imperdibles de Menorca en tierra si hablamos de su naturaleza terrestre? Los islotes de Aire, Porros y Colom, los sistemas dunares y por supuesto las calas y playas de la isla; eso además de los bosques de pinares, encinas y acebuche. Una curiosidad: ¿Sabías que Menorca es el único lugar de las Islas Baleares en el que crece el pino negral?.

Menorca por mar

Menorca | Imagen cortesía de Turismo de Menorca

Si hablamos del fondo del mar de Menorca tenemos que hablar de la Posidonia Oceánica porque las calas y playas de Menorca esconden bajo sus aguas auténticas praderas de esta planta acuática endémica del Mediterráneo que es, además, termómetro de la salud del litoral. Es verdad que, hablando de Posidonia Oceánica, destaca especialmente el tramo de Formentera e Ibiza integrado en el Parque Natural de Ses Salines pero también Mallorca y Menorca tienen grandes extensiones de esta planta en sus fondos marinos (por no hablar de otras praderas menos populares pero igualmente importantes como la del Cabo de Gata o las Islas Medas de Girona).

Menorca y su cielo

Astroturismo en Menorca | Imagen de Antoni Cladera, cortesía de Turismo de Menorca

Menorca es Destino Turístico y Reserva Starlight desde el año 20219 así que podemos decir, sin temor a equivocarnos, que también es un lugar perfecto para disfrutar del astroturismo de mirar al cielo y ver sus estrellas, planetas, satélites… Tras este reconocimiento la isla se cuida muy especialmente de la contaminación lumínica porque cuantas más luces se encienden en la tierra menos se ven en el cielo, de hecho hay lugares obligados a preservar la oscuridad nocturna como Macarella o el tramo de costa entre Caballería y la Vall que son, lógicamente, los más recomendados para mirar al cielo por la noche.