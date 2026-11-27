Hay pueblos que en diciembre parecen salidos de un cuento, y este año varios han confirmado ya sus luces, ferias y belenes. Si te gustan los belenes, hace poco te contamos cuáles son los más espectaculares de España. Estos siete son buenos para planificar una escapada.

Almanza (León)

Es uno de los pueblos más pequeños de la lista, con menos de 700 habitantes, y uno de los más iluminados. Encendió su Navidad el 21 de noviembre, con más de 150.000 luces LED, y desde el sábado 28 de noviembre Papá Noel vuelve a instalarse en el Torreón para recibir a los niños. Se presenta como Pueblo Europeo de la Navidad.

Para completar el plan, hay un mercado navideño, una pista de hielo, castañas asadas, churros y food trucks. Un consejo práctico de una guía local: llegar antes de que anochezca, para ver el pueblo con luz natural y quedarse a la hora del encendido de las luces.

Espinelves (Girona)

La Fira de l'Avet, la feria de referencia para comprar el abeto de Navidad en Cataluña, celebra su 45ª edición del 28 de noviembre al 8 de diciembre, con puestos de artesanía y productos locales. Nació en 1981 y coincide con el puente de diciembre.

La feria ocupa las calles del pueblo con unos 90 puestos, de los cuales una decena venden abetos: se calcula que se despachan entre 3.500 y 4.000 cada año. Además hay artesanía navideña, con adornos hechos con piñas y naranjas secas, y producto local, como embutidos, quesos, turrón y la coca de Espinelves. La entrada es gratuita, y el programa incluye talleres de magia, pintacaras, paseos en poni y tiro con arco para los niños, conciertos como el de Atrapasomnis el 8 de diciembre y exposiciones.

Puebla de Sanabria (Zamora)

Su casco medieval ilumina las calles el sábado 5 de diciembre, a las 19:00, y desde entonces las luces se encienden cada día a las 18:30 hasta el 10 de enero de 2027. Hay además un mercadillo navideño con artesanos locales y el chocolate caliente que ofrece la Comisión de las Victorias en el soportal del Ayuntamiento.

La mejor manera de ver las luces es empezar en la Plaza Mayor y subir, ya con la noche cerrada, hasta el Castillo de los Condes de Benavente, del siglo XV, e ir por las calles empedradas del casco histórico hasta la iglesia de Santa María del Azogue, un templo románico del siglo XII. Las cuestas son empinadas, así que lo mejor es dejar el coche fuera del casco y subir andando. Y quien tenga un fin de semana entero puede acercarse al Parque Natural del Lago de Sanabria, que convierte la escapada en algo más que ver luces.

Arcos de la Frontera (Cádiz)

El pueblo blanco, sobre un tajo, enciende el alumbrado el viernes 27 de noviembre a las 20:00 y celebra su Belén Viviente el sábado 12 de diciembre.

El Belén Viviente, declarado de Interés Turístico de Andalucía, recrea desde 1983 escenas de la época de Jesús por las calles del casco antiguo, con la Basílica Menor de Santa María como telón de fondo en la Plaza del Cabildo. Participan cientos de vecinos con vestimenta de época, y el año pasado hubo 26 escenas. Este año, el Ayuntamiento prepara un plano con todas ellas. Para quien prefiera la música, la zambomba "Arcos-Jerez" es el sábado 19 de diciembre, a las 16:00, una de las más de 40 citas de la guía de zambombas.

Buitrago del Lozoya (Madrid)

Su Belén Viviente, Fiesta de Interés Turístico Regional, llega a su 36.ª edición los días 12, 13, 19 y 20 de diciembre, con más de 40 escenas por el casco amurallado y dos pases al día. La entrada cuesta 6 euros.

Conviene llegar de día para ver el pueblo antes del belén: su recinto amurallado, junto al río Lozoya y declarado monumento nacional en 1931, se recorre por el adarve bajo, y dentro están el castillo de los Mendoza, la iglesia de Santa María del Castillo y un museo Picasso gratuito, con obras que el pintor regaló a su barbero y amigo Eugenio Arias, vecino del pueblo. El Belén Viviente nació en 1991 y hoy recorre más de un kilómetro de calles, con pases a las 18:30 y a las 20:30. Los menores de tres años no pagan, siempre que vayan con un adulto con entrada, y conviene reservar pronto.

Rute (Córdoba)

Aquí está el Museo del Belén de Chocolate, que abrió el 10 de octubre y se puede visitar hasta el 5 de enero de 2027. Tiene más de 50 metros cuadrados y 1.500 kilos de chocolate. La entrada cuesta 1,5 euros, que se reembolsan en compras en su tienda.

Rute, en plena Sierra Subbética y a poco más de una hora de Córdoba, se conoce como "el pueblo de la Navidad" y tiene varios museos dedicados a lo que se come en estas fechas: el del turrón, el mantecado y el mazapán, donde se exhibe el belén, y otros de anís, jamón y azúcar. El belén cambia de temática cada año.

Estepa (Sevilla)

Cuna de los mantecados y los polvorones, ofrece este año un espectáculo de luz y sonido en la plaza del Carmen, con dos pases al día, a las 19:00 y a las 20:00, en fechas de noviembre, diciembre y enero.

Y conviene conocer los dulces donde nacieron: según las guías, el mantecado de Estepa se empezó a elaborar en el siglo XVII en el convento de Santa Clara. Hoy se puede ver cómo se hace en la fábrica La Colchona, el obrador más antiguo del pueblo, que tiene museo propio, además del Museo del Mantecado y la Ciudad del Chocolate. Y para bajar los dulces, nada como subir al cerro de San Cristóbal, el "Balcón de Andalucía", con restos de la Alcazaba y la Torre del Homenaje y vistas, los días despejados, hasta Sierra Nevada.