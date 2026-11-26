Tenemos claro que habrás probado los arroces típicos de la Comunidad Valenciana y seguramente también el turrón de Jijona. Pero lo cierto es que la gastronomía alicantina no se queda ahí, sino que es mucho más amplia y está repleta de platos de los que quizá ni has escuchado hablar. Y te adelantamos algo: vamos a ponerle remedio a eso y a hablarte de las recetas que deberías probar si viajas a esta provincia.

Empezamos por la borreta alicantina, un plato de cuchara que desde hace muchos años se prepara en los meses de más frío. Tiene mucha tradición en localidades como Alcoy y Agres, y sus ingredientes principales son el bacalao, las patatas, las espinacas, los ajos y los pimientos secos. En muchos casos, el plato se completa con un huevo escalfado y, pese a la variedad de ingredientes, es muy fácil de preparar.

Pasamos ahora a la olleta de blat, un potaje contundente con raíces rurales elaborado a base de trigo, legumbres y verduras. En su caso, no todo el mundo la cocina igual, por eso es posible que según dónde la pruebes la encuentres también con carnes o embutidos.

Salsa Pericana | Tamorlan, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons

La pericana es otro plato típico de la gastronomía de Alicante, vinculada sobretodo a la zona de Alcoy. En su caso, se trata de un aperitivo preparado con pimientos secos asados, bacalao o capellán desmigado, ajo y AOVE. El resultado es una especie de salsa y, al tratarse de algo ligero, se sirve normalmente como acompañamiento o sobre una rebanada de pan tostado.

Sin dejar de lado el bacalao, podemos mencionar el giraboix, plato de cuchara tradicional de Jijona que lleva patatas, judías, bacalao y verduras acompañados de alioli. Y este no es el último plato que incluye pescado. La coca de tonyina es una especie de empanada fina rellena de atún, cebolla y piñones, con una masa que suele incorporar un toque de anís. Por su lado, el bollitori, un guiso humilde de pescado y patata tradicional de localidades marineras como Santa Pola y la isla de Tabarca.

Si eres más de verduras, quizá prefieras probar el espencat, un plato de verduras asadas con aceite de oliva al que, a veces, se le agrega tomate. bacalao o salazones como la mojama. Y no podemos olvidanos, ya para terminar, del gazpacho alicantino. Olvídate de la sopa fría de tomate, porque nada tiene que ver con ella. En la versión de Alicante, el gazpacho es un guiso caliente que se prepara con una torta de pan ácimo troceada y un caldo elaborado con carne, como conejo, o con pescado y marisco, según la zona.