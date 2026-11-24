España tiene una larga tradición belenista, y cada Navidad vuelven los nacimientos más grandes y más cuidados del país. Si buscas más planes navideños, hace poco te contamos siete destinos de España con luces, belenes y un parque navideño. Estos son los que merecen un viaje.

Los belenes gigantes

Alicante

El belén monumental de la plaza del Ayuntamiento está en el Libro Guinness de los Récords desde 2020 como el más grande del mundo, con figuras de hasta unos 18 metros de altura. Este año se inaugura el viernes 4 de diciembre, a las 20:00, con un espectáculo de luz y sonido, y se puede ver hasta el 6 de enero. Antes, el 25 de noviembre, abre el Belén Municipal en el zaguán del Ayuntamiento.

Zaragoza

El Belén de Judea ocupa una parte de la plaza del Pilar, frente a la Basílica, con casi un centenar de figuras a tamaño real. Abre el 27 de noviembre y llega hasta el 6 de enero, y este año estrena un establo y animales a tamaño natural. Abre de lunes a viernes de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00, y los fines de semana y festivos hasta las 22:00.

Xàtiva (Valencia)

Su belén monumental, en la Albereda Jaume I, se presenta como el más grande de España por extensión y por el tamaño real de sus figuras, hechas por artistas falleros con materiales reciclados. Nació en 1993, es gratuito y ya está en montaje, pero la fecha de apertura de este año no está confirmada.

De museo

Madrid

Hay dos grandes citas. En el Centro Cultural Daoíz y Velarde, la exposición "Tesoros de la colección Basanta-Martín", del 28 de noviembre al 5 de enero, tiene como pieza estrella un belén napolitano de 100 metros cuadrados, con 244 figuras y 15 edificios. Y en el Palacio Real, el tradicional Belén del Príncipe, iniciado por Carlos III, con figuras napolitanas y españolas, se puede ver del 4 de diciembre al 10 de enero.

Murcia

Es la ciudad de los belenes. El Museo Salzillo guarda el belén del escultor Francisco Salzillo, del siglo XVIII, con más de 500 figuras de barro y terracota policromada. Y el Belén Monumental de la Casa del Belén, en Puente Tocinos, abrió el 18 de noviembre con un homenaje al belenista Manuel Ortigas.

Los belenes vivientes

Buitrago del Lozoya (Madrid)

El Belén Viviente, Fiesta de Interés Turístico Regional, llega a su 36.ª edición los días 12, 13, 19 y 20 de diciembre, con más de 40 escenas por las calles del casco antiguo y dos pases al día, a las 18:30 y a las 20:30. La entrada cuesta 6 euros y se vende por Entradium.

Arcos de la Frontera (Cádiz)

Su belén viviente es el sábado 12 de diciembre, de 18:00 a 23:00, en un pueblo blanco construido sobre un tajo.