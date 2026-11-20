Entre mediados de noviembre y finales de diciembre, varias ciudades y pueblos de España encienden sus luces, montan sus belenes y abren sus parques navideños. Y si lo que buscas es un mercado navideño, hace poco te contamos del de Segovia. Estos siete destinos, ordenados por fecha, son buenos para planificar la Navidad de este año.

Torrejón de Ardoz (Madrid)

Mágicas Navidades, el parque navideño de Torrejón, ocupa más de 100.000 metros cuadrados en el recinto ferial y abrió el 14 de noviembre y podrás visitarlo hasta el 10 de enero de 2027. Tiene una noria de 42 metros, una pista de hielo sobre un lago y el mayor nacimiento a escala real de España. La entrada es de pago, con descuentos para empadronados, y conviene comprarla con antelación.

Vigo (Pontevedra)

Vigo encendió sus luces el 14 de noviembre en la Porta do Sol, con miles de personas. Antes hubo un desfile de personajes de Disney+ por el centro desde las cinco de la tarde. Este año hay más de doce millones de luces LED en unas 500 calles y plazas, con 1.169 arcos, 3.000 motivos ornamentales y más de 2.700 árboles iluminados.

Málaga

El alumbrado de la calle Larios se enciende el viernes 27 de noviembre, a partir de las 18:30. Este año estrena con un concierto de inauguración de El Kanka en la plaza de la Constitución. Vuelve el diseño Natividad de luz, que forma una gran bóveda de 16 estrellas con medallones inspirados en vidrieras, con escenas de la Natividad, sobre 32 columnas. Este año estrena detalles como boas vegetales en cada columna, lazos rojos y más de 500 bolas navideñas.

Arcos de la Frontera (Cádiz)

La puerta de entrada a los Pueblos Blancos de Cádiz y Conjunto Histórico, prepara una Navidad con más de 40 zambombas y actividades por sus calles, plazas y barriadas, enciende su alumbrado el viernes 27 de noviembre a las 20:00, en la calle Corredera. Y el Belén Viviente es el sábado 12 de diciembre, a las 18:00 hrs.

Puebla de Sanabria (Zamora)

El encendido de las luces es el sábado 5 de diciembre a las 19:00. Desde entonces se encienden todos los días a las 18:30 y siguen hasta el 10 de enero de 2027. Es la cita turística del año en la villa y atrae a miles de personas. Además de las luces, hay un mercadillo navideño con artesanos locales, que celebra su tercera edición, y el chocolate caliente que ofrece la Comisión de las Victorias en el soportal del Ayuntamiento.

Buitrago del Lozoya (Madrid)

El Belén Viviente, declarado Fiesta de Interés Turístico Regional, llega a su 36.ª edición. Recrea la época de Jesús con más de 40 escenas por las calles del casco antiguo, con dos pases al día, a las 18:30 y a las 20:30. La entrada cuesta 6 euros, se compra desde el 1 de noviembre y el aforo es limitado, así que conviene reservar pronto.

Barcelona (Cataluña)

Barcelona enciende su Navidad el jueves 26 de noviembre, a partir de las 18:00, con un acto en el paseo de Gràcia, entre las calles Rosselló y Diagonal, que incluye un espectáculo de danza aérea. Este año el alumbrado decora cerca de 140 kilómetros de calles en todos los distritos (126 el año pasado) y se mantiene hasta el 6 de enero, con horarios de encendido de 17:30 a 01:00 (hasta las 02:00 los viernes, los sábados y algunas noches señaladas).