Camboya es el primer país de la lista que Skyscanner ha publicado con veinte destinos para viajar con presupuesto ajustado. Si te interesa Asia, hace poco te contamos de un voluntariado en Tailandia con alojamiento privado y vistas al mar. Pero “barato” tiene letra pequeña, y conviene saber qué entra en el precio y qué no.

Cuánto cuesta dormir y comer

Según Skyscanner, en Camboya hay habitaciones cómodas por entre 15 y 25 euros la noche, y comidas locales por 3 o 4 euros. Con eso, dormir y comer sale por menos de 35 euros al día. Otras guías dan cifras más bajas: una cama en dormitorio, unos 8 euros, y comida económica, unos 2,67 euros. Y calculan un presupuesto total de entre 20 y 40 euros al día por persona.

No es un ranking de precios, sino una selección de destinos económicos de Skyscanner, y otras listas de costes sitúan por delante a países como Vietnam, Laos o Nepal.

Los templos de Angkor

Es el gran motivo del viaje. El complejo de Angkor, Patrimonio de la Humanidad, conserva los restos de la antigua civilización jemer. Su pieza más conocida es Angkor Wat, uno de los mayores monumentos religiosos del mundo. Cerca están el templo de Bayon, famoso por sus enormes rostros de piedra, y Ta Prohm, donde las raíces gigantes de los árboles se han integrado en las ruinas.

La base para visitarlo es Siem Reap, con mercados, restaurantes, la animada Pub Street, el Museo Nacional de Angkor y espectáculos de danza tradicional apsara. A poca distancia está el lago Tonlé Sap, el mayor lago de agua dulce del Sudeste Asiático. En excursiones en barco se visitan pueblos como Kampong Phluk, con casas sobre pilotes.

La capital y las playas

Phnom Penh mezcla mercados, templos budistas, edificios coloniales y vida junto al río Mekong. Entre sus visitas están el Palacio Real, la Pagoda de Plata y el Museo Nacional. También se pueden visitar el Museo del Genocidio Tuol Sleng y los campos de Choeung Ek, que recuerdan uno de los episodios más trágicos del país, bajo el régimen de los Jemeres Rojos.

En el sur, Koh Rong y Koh Rong Samloem tienen playas de arena blanca y aguas turquesas, con snorkel y kayak.

Lo que no incluye el precio