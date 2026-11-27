Este año, el puente de diciembre deja a estudiantes y trabajadores un adelanto de las vacaciones de Navidad. El festivo del 6 de diciembre por la Constitución se trasladará al lunes 7 en varias comunidades España: Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, la Comunidad de Madrid, la Región de Murcia y La Rioja, junto a Melilla. Al unirse al martes 8, el puente contará con 4 días libres.

Estos días de descanso han provocado que cientos de viajeros se vean impulsados a aprovechar escapar de la rutina sin salir del país. La península ofrece diferentes escenarios en los que disfrutar de la tranquilidad de la naturaleza hasta conocer nuevas culturas o gastronomía de otras ciudades e incluso visitar mercadillos navideños que ya se estarán dando inicio a la temporada.

Por ello, estos son algunos de los destinos y planes más atractivos para visitar este puente de diciembre.

Asturias: prados verdes y Allande Mágico

Hay quienes buscan el espíritu y la magia rodeados de campos verdes y buena comida, si eres uno de ellos, Asturias es tu destino. Esta aventura está cargada de rutas de montaña, pueblos costeros y una cocina tradicional inigualable. Entre los paisajes más destacados se encuentran los lagos de Covadonga, Cangas de Onís o la villa marinera de Lastres para los amantes de la naturaleza. Por otro lado, Oviedo y Gijón son las ciudades más llamativas y emblemáticas, con su toque urbano lleno de riqueza histórica y tradicional junto a su famoso queso o la sidra asturiana. Además, en diciembre, se puede realizar una excursión por los Picos de Europa para disfrutar de los primeros copos de nieve.

El Pueblo Mágico de Asturias

Antes de abandonar la localidad asturiana, si visitas la zona durante el puente es obligatorio hacer una parada en el pueblo de Pola de Allande puesto que su mercadillo navideño conocido como Allande Mágico inundará la localidad de luz, junto a puestos de juguetes, ropa o productos artesanales. Por otro lado, gozará de puestos de venta de repostería y gastronomía típica que podrás disfrutar bajo sus cielos estrellados con la certificación Starliht.

Barcelona, la gran ciudad iluminada

Este es un año especial para Barcelona, puesto que se inauguró el pasado 10 de junio de 2026 la torre de Jesucristo de la Sagrada Familia. Además, la ciudad llega con un ambiente festivo con decenas de planes por delante. Entre ellos, se puede visitar a feria navideña de Nadal al Port que ofrece conciertos, paseos o incluso visitar barcos. El evento estará disponible hasta el día 6 de enero de 2027.

Por otro lado, se pueden recorrer sus calles decoradas con 55 arcos de luces y 272 figuras de luz.

También, habrá otro mercado navideño en la plaza de la Sagrada Familia con más de 150 puestos con una decoración en la que se encontrarán adornos, pesebres, regalos, artesanía, ropa, bisutería y por otro lado una gastronomía basada en turrones, golosinas, castañas calientes y churros para combatir al frío del invierno, quesos y embutidos.

Menorca, el encanto de la isla fuera de temporada

Para aquellos que prefieren el sonido de las olas, Menorca es el destino perfecto en diciembre. Se trata de una época en la que la isla está vacía, playas enteras para pasear con calma con temperaturas mucho más suaves con diferencia al resto de España. A nivel festivo, varios municipios contarán con su Fira de Nadal, llenos de decoración navideña, música en directo y paseos marítimos inigualables. La isla combina esa magia navideña con rutas tranquilas sin aglomeraciones de turistas.

Algunos de los rincones que no puedes pasar por alto son la Ruta de los faros y Monte Toro o hacer senderismo por el Camí de Cavalls.

y tú, dónde vas a ir este puente de diciembre?