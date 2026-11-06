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Desconvocada la huelga de maquinistas de Ouigo: cancelados los paros del 6 y 9 de noviembre y del 4 y 8 de diciembre

Semaf y Ouigo han alcanzado un acuerdo que permite desconvocar las cuatro jornadas de huelga previstas, por lo que los trenes circularán con normalidad.

Tren de Ouigo en la estación de Valencia

Tren de Ouigo en la estación de Valencia Ouigo

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Europa Press
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El Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) ha desconvocado la huelga en Ouigo que tenía prevista para este viernes y para los días 9 de noviembre y 4 y 8 de diciembre de este año, según han anunciado ambos este jueves.

En consecuencia, "los trenes para estas cuatro jornadas circularán con normalidad, conforme a la programación prevista", ha indicado Ouigo en una publicación en la red social X.

Desde Semaf confirman que han suscrito con la dirección de Ouigo España un acuerdo que "resuelve el conflicto laboral" en la operadora ferroviaria y aseguran que esta ha firmado "la totalidad de las reivindicaciones planteadas" por el colectivo de conducción.

"El texto suscrito supone un importante logro sindical que garantiza el cumplimiento del convenio colectivo e introduce medidas clave para las condiciones laborales y operativas de los maquinistas", afirman en un comunicado al que ha tenido acceso Europa Press.

En el mismo, Semaf sostiene que "la negociación real solo ha sido posible una vez que comenzó la huelga, después de que la Audiencia Nacional tumbara los servicios mínimos", pero a la vez agradece el marco de negociación abierto finalmente, que ha permitido "desbloquear la situación y alcanzar un entendimiento satisfactorio".

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