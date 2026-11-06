El día de noviembre en el que viajar en avión será mucho más barato: vuelos con descuentos de hasta el 38%

Los vuelos con salida el próximo viernes 13 de noviembre serán, de media, un 38% más baratos que los que despegan cualquier otro día de esa misma semana, según un análisis de los datos de búsqueda de Kayak, que apunta a esta fecha como una oportunidad para viajar a precios más económicos.

La tendencia no es exclusiva de noviembre ya que los viernes 13 de febrero y marzo de 2026 también registraron precios medios inferiores a los del resto de los días de sus respectivas semanas.

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En concreto, los vuelos con salida desde aeropuertos españoles fueron un 21% y un 24% más baratos, respectivamente, según los datos del buscador.

Entre los destinos que presentan mayores descensos de precio para el próximo 13 de noviembre destacan Marrakech, Múnich y Varsovia, que encabezan la clasificación con billetes de ida y vuelta en clase turista un 32%, un 30% y un 29% más baratos que la media del resto de los días de esa semana.

Marrakech lidera el ranking, con un precio medio de 71 euros por un vuelo de ida y vuelta, seguido de Varsovia, con 75 euros, y Bucarest, con 106 euros.

Marrakech | iStock

También figuran entre los diez destinos con mayores descuentos Dublín (112 euros), Florencia (153 euros), Ámsterdam (152 euros), Múnich (172 euros), Miami (479 euros), Seúl (622 euros) y Santa Cruz de Tenerife (99 euros).

La directora comercial de Kayak para Europa, Natalia Diez-Rivas, ha señalado que las fechas menos habituales pueden ofrecer oportunidades a los viajeros con flexibilidad. Como ejemplo, ha destacado la posibilidad de encontrar vuelos de ida y vuelta a Marrakech por un precio medio de 71 euros el próximo viernes 13.

La compañía recomienda comparar distintas opciones y fechas para encontrar alternativas de viaje que se ajusten al presupuesto.

La directora comercial de Kayak para Europa, Natalia Diez-Rivas, ha señalado que las fechas menos habituales pueden ofrecer oportunidades a los viajeros que cuentan con flexibilidad.

En este sentido, ha destacado que el próximo viernes 13 es posible encontrar vuelos de ida y vuelta a Marrakech por un precio medio de 71 euros. Asimismo, ha subrayado que comparar distintas opciones y fechas sigue siendo la mejor fórmula para encontrar escapadas que se ajusten al presupuesto.