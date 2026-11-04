Qué días hay huelga de Renfe, Ouigo y Adif en los meses de noviembre y diciembre

Las huelgas convocadas en el sector ferroviario afectarán a los desplazamientos de noviembre y diciembre. Ouigo, Renfe y Adif afrontarán distintos paros y jornadas de protesta, por lo que los viajeros deberán consultar con antelación el estado de sus trenes y las posibles alternativas.

Paros en Ouigo los días 6 y 9 de noviembre

Los maquinistas de Ouigo han convocado paros parciales para el viernes 6 y el lunes 9 de noviembre. Las interrupciones se desarrollarán en dos franjas horarias de gran afluencia: de 6:00 a 12:00 y de 18:00 a 23:59.

Tren de Ouigo | Ouigo

La convocatoria está promovida por el sindicato Semaf y se suma a otras jornadas de protesta planteadas por los trabajadores de la compañía. Los viajeros afectados deberán consultar las comunicaciones de Ouigo sobre sus trenes y las posibles alternativas disponibles.

Huelga de 24 horas en Renfe el 10 de noviembre

Renfe afrontará el martes 10 de noviembre una huelga total de 24 horas convocada por el sindicato de maquinistas Semaf.

Trenes AVE de Renfe. | iStock

Al día siguiente, el miércoles 11 de noviembre, el sindicato CGT ha convocado una huelga general en todo el sector ferroviario. La tanda de movilizaciones continuará el jueves 12 de noviembre, con nuevos paros parciales en Renfe.

Nuevos paros de Ouigo en diciembre

El calendario de protestas continuará durante el puente de la Constitución. Ouigo tiene previstos nuevos paros parciales para el viernes 4 y el martes 8 de diciembre.

Los horarios serán los mismos que en noviembre: de 6:00 a 12:00 y de 18:00 a 23:59. Estas movilizaciones podrían afectar a los desplazamientos de salida y regreso del puente festivo.

Huelga de 24 horas en Adif el 17 de noviembre

El comité de empresa de Adif, formado por CCOO, UGT, CGT, el Sindicato Ferroviario y el Sindicato de Circulación Ferroviario, ha acordado una huelga de 24 horas para el martes 17 de noviembre.

La protesta tiene como objetivo reclamar un cambio en el modelo ferroviario y exigir mayores garantías de seguridad en el sistema. Además, los sindicatos han convocado una concentración para el lunes 16 de noviembre frente al Congreso de los Diputados.

Las compañías ferroviarias deberán informar a los pasajeros sobre los servicios mínimos, las posibles cancelaciones y las alternativas para cambiar o reembolsar los billetes. Por ello, se recomienda revisar el estado del trayecto antes de acudir a la estación.