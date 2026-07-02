Karpathos, el secreto mejor guardado de Grecia

Cuando pensamos en Grecia pensamos en Atenas, en Santorini, Mykonos, Creta, Corfú, Rodas… pero rara vez en Karpathos lo que hace que esta siga siendo una isla muy tranquila con sus pueblos tradicionales, sus playas de escándalo (y además salvajes) y sus magníficas rutas de senderismo. Podemos confirmar, sin temor a equivocarnos, que Karpathos es una de las islas más auténticas del Dodecaneso, al sureste del mar Egeo.

Karpathos está entre Creta y Rodas, ellas llevan la fama y Karpathos conserva la esencia griega del Egeo en una isla de apenas 6000 habitantes y con una superficie de unos 300 kilómetros cuadrados; sus playas son espectaculares, sus pueblos encantadores y, no menos importante, está lejos de recibir la cantidad de turistas que llegan a Santorini o Mikonos.

Karpathos, Grecia | Pixabay

Si quieres descubrir la auténtica Grecia no puedes dejarte llevar por los destinos tradicionales del país sino que tendrás que visitar los lugares que conservan la esencia d ella Grecia tradicional, lugares como Karpathos; aquí no hay grandes cadenas hoteleras sino pequeños hoteles familiares, tampoco restaurantes de alta cocina sino tabernas tradicionales; además aquí podrás disfrutar también de las clásicas fiestas populares griegas con sus música y sus bailes tradicionales. Karpathos no es cosmopolita ni global, es griega.

Además, en Karpathos podrás darte un chapuzón en algunas de las playas más espectaculares de todo el mar Egeo, en sus costa está Apella, que pasa por ser una de las playas más bellas de toda Grecia, también Kira Panagia, que es la más fotogénica de la isla, Diakoftis, que parece una playa caribeña y Lefkos que no eso na playa sino un conjunto de playas tranquilas perfectas para ver atardecer.

Karpathos, Grecia | Pixabay

¿Y por qué ha mantenido Karpathos, de manera tan marcada, la esencia de lo griego? No se trata solo de que el turismo no ha haya asolado sino que su orografía ha jugado también a favor de la tradición: es una isla montañosa y sus pueblos han permanecido casi aislados durante mucho tiempo, de hecho una de las cosas que más sorprende de esta isla griega más allá de su costa es su interior de montañas escarpadas y bosques de pinos además de sus carreteras panorámicas con vistas al Egeo.

Si te animas a visitar Karpathos, además de lo obvio como es zambullirte en Apella, hay varias experiencias que no te puedes perder: ver atardecer en Olympos, recorrer la costa de la isla en barco, practicar snorkel en las playas más pequeñas y aisladas y descubrir las pequeñas y bellas iglesias bizantinas que salpican toda la isla mientras disfrutas del senderismo; eso además de recorrer Pigadia y cenar cenar frente al puerto disfrutando de la gastronomía local, una gastronomía que sabe a cabra y a cordero, a pulpo a la brasa, a pescados frescos del Egeo, a quesos artesanales y a makarunes, que es una pasta casera con cebolla caramelizada y quesos locales.