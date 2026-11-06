El pueblo medieval de Toledo con un castillo del siglo XV, calles empedradas y paseos junto al río

A un poco más de una hora de Madrid se encuentra la pequeña localidad de Escalona, un pueblo medieval único de Castilla La Mancha, el cual destaca por mantener su esencia tradicional e histórica intactas. Se trata de un destino perfecto para respirar tranquilidad paseando por sus calles empedradas, admirar su arquitectura y disfrutar de sus vistas hacia el río Alberche.

Una fortaleza a las orillas del río

Lo primero en captar la atención de los visitantes es la gran fortaleza que domina Escalona. Su impresionante castillo que parece sacado de un cuento se encuentra alzado en el valle junto al río Alberche rodeado de naturaleza, rica en vegetación y grandes campos verdes.

Durante la Edad Media, su ubicación tuvo un papel fundamental, dado que la posición de la fortaleza era completamente estratégica gracias a la posición sobre el valle a las orillas del Alberche. El lugar vivió diferentes momentos históricos y estuvo vinculado a la figura de Álvaro de Luna, conde de Castilla que durante el siglo XV convirtió el pueblo en un importante centro de poder.

Por otro lado, hoy en día, durante la visita se pueden observar los restos de sus antiguas murallas y torres, disfrutando de un paisaje de cuento.

Casco histórico y patrimonio cultural

Más allá de la torre que protagoniza Escalona, el pueblo te incita a recorrer y conocer su centro urbano, que aún conserva su estilo medieval. El punto más destacado es la Plaza del Infante Don Juan Manuel, donde podrás disfrutar de la arquitectura con sus característicos soportales. También, resalta la Puerta de San Miguel que recuerda la función de defensa de la localidad que tuvo antiguamente, al igual que la Iglesia de San Miguel, el punto religioso de la localidad.

Torneos medievales y gastronomía castellana

Además de un rico patrimonio natural y arquitectónico, Escalona destaca por su celebraciones tradicionales que no se pierden con el paso de los años. Entre ellas resaltan las Justas y Jornadas Medievales, un evento en el que el pueblo se torna completamente a un ambiente del siglo XV ofreciendo espectáculos de caballeros, torneos a caballo, exhibiciones de combates y recreaciones históricas del lugar.

Finalmente, esto no es todo, porque para los amantes de la gastronomía manchega, el municipio destaca con sus famosos guisos de carne, platos de caza y sus recetas antiguas imprescindibles a degustar.

Sin ninguna duda, Escalona es el destino perfecto para un escapada hacia la historia medieval y disfrutar de un paraje lleno de naturaleza, vistas inolvidables, actividades para toda la familia y una gastronomía espectacular.