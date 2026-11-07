Un paseo por Molinaseca, el pueblo de León que recibe a los peregrinos con un puente medieval

En la comarca de El Bierzo, a las puertas de Ponferrada, en la provincia de León, se encuentra un pueblo que lleva siglos dando la bienvenida a quienes recorrer el Camino de Santiago. Hablamos de Molinaseca, una localidad cuya imagen más reconocible es la de su antiguo puente de piedra, que cruza el río Meruelo. Por él, son muchos los peregrinos que acceden al casco histórico del pueblo y se pierden entre sus calles empedradas para ver sus casas tradicionales de fachadas blasonadas.

Declarada Conjunto Histórico, la localidad leonesa de Molinaseca es una parada perfecta para descubrir no solo su patrimonio, sino también el encanto rural de León. Aunque no podemos obviar que el rincón favorito de muchas personas es ese puente del que hablábamos antes y que le da la bienvenida a los peregrinos que siguen el Camino Francés hacia Santiago de Compostela.

Su estructura de piedra cuenta con siete bóvedas y, como mencionamos unas líneas más arriba, cruza el río Meruelo. Lo hace antes de desembocar en la calle Real, la vía principal del pueblo, y aunque suele conocerse como puente romano, lo cierto es que su estructura actual conserva elementos de diferentes épocas y se cataloga como medieval.

Puente romano. Molinaseca | José Antonio Gil Martínez from Vigo, Spain, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Siguiendo ahora por la calle Real, ese es otro de esos lugares que los peregrinos no deben perderse. Más que nada, porque coincide con el trazado del Camino de Santiago. Pero además, porque al recorrerlas aparecen casas de arquitectura tradicional berciana, con alcones de madera, galerías y cubiertas de pizarra. Asimismo, en esta misma calle hay antigua casonas señoriales decoradas con escudos nobiliarios.

Entre ellas destaca el Palacio de los Balboa, situado cerca del puente, y el Palacio de Cangas de Pambley, reconocible por su fachada flanqueada por dos torres. El paseo termina en la plaza del Santo Cristo, donde se encuentra un crucero de piedra que recuerda la tradición jacobea de la villa.

En este punto, cabe señalar que Molinaseca conserva un patrimonio religioso ligado a su historia como lugar de paso. Entre los edificios a destacar se encuentra la iglesia de San Nicolás de Bari, que data del siglo XVII, así como el santuario de Nuestra Señora de las Angustias. Este último es un templo barroco del siglo XVIII, y se vincula a la devoción local y a las rutas de peregrinación.

Por último, no podemos olvidarnos del entorno rural de Molinaseca, otro de los grandes atractivos de este pueblo leonés. El río Meruelo cruza el municipio y, en verano, forma una piscina fluvial muy popular tanto entre los vecinos como entre los visitantes. Además, sus alrededores, repletos de valles, vegetación y montes tampoco tiene desperdicio.