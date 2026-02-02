Grecia, Italia, Croacia y España son los países más mediterráneos

El Mediterráneo es un faro cultural, es de hecho el lugar de origen de la civilización occidental; de hecho dos de los países que más kilómetros de costa mediterránea disfrutan son precisamente Grecia e Italia y, tras ellos, están Croacia y España.

Grecia es, si atendemos a sus kilómetros de costa mediterránea, el país más mediterráneo del mundo y el único que supera de largo los 10.000 kilómetros costeros bañados por ese mar, algo que, a poco que pensamos en las islas griegas, no nos sorprenden en absoluto; que el segundo país de esta lista sea Italia tampoco sorprende demasiado porque se trata de una península bañada en todas sus costas por el Mediterráneo y con algunas islas a su alrededor que hacen que el país supere los 7.000 kilómetros de costa mediterránea.

¿Te sorprende que el tercer país más mediterráneo, o con más costa mediterránea, sea Croacia? Es un país pequeño, sí, pero su costa recortada y sus islas hacen que, como Italia, supere los 7.000 kilómetros de costa mediterránea.

Litoral mediterráneo de la isla de Comino, en Malta | Pixabay

El cuarto en discordia es España que, si bien está un poco lejos de los tres anteriores porque se queda ligeramente por debajo de los 5.000 kilómetros de costa mediterránea, está también muy por encima de los siguientes países en la lista (ninguno de ellos llega a los 2.000 kilómetros de costa mediterránea y solo Turquía, Francia, Libia, Túnez, Egipto y Argelia superan los 1.000).

Y de todas estas costas mediterráneas ¿cuáles son las más populares? Lo cierto es que si respondiésemos que todas lo son no estaríamos faltando a la verdad, ahora bien, es innegable el protagonismo en esa popularidad tanto de las islas griegas como de las Baleares y las italianas (Sicilia, Capri...), la costa Amalfitana, la Napolitana, la Costa del Sol, el Levante español, la Riviera turca, la costa tunecina...

Si estás buscando un destino de primavera o verano, ahora ya sabes cuáles de los países mediterráneos te ofrecen más Mediterráneo tanto en lo climatológico como en lo cultural.