El pueblo de Burgos que es famoso por tener el récord de nombres más raros entre sus habitantes

Burgos es una provincia realmente impresionante donde puedes descubrir pequeños pueblos que te sorprenderán, como es el caso de Olmillos de Sasamón, que tiene uno de los castillos mejor conservados de Castilla y León.

Pero... ¿sabías que en Burgos también hay un pueblo que es famoso por tener el récord de nombres más raros entre sus habitantes? Se trata de Huerta del Rey y se encuentra en la Sierra de la Demanda, en el sureste de la provincia de Burgos.

El paisaje es el que uno imagina cuando piensa en la Castilla más auténtica: montes bajos, bosques de pinos, aire limpio y un silencio solo roto por el viento y las campanas. Aquí el tiempo parece ir más despacio, y quizá por eso los nombres también decidieron resistirse al olvido.

Cuando un pueblo decidió ser diferente

Paseando por sus calles tranquilas cuesta imaginar que este lugar discreto haya llamado la atención de medios de medio mundo. Sin embargo, a finales del siglo XIX, Huerta del Rey tomó una decisión tan práctica como singular. En un pueblo pequeño, donde abundaban los mismos apellidos y nombres repetidos, la vida cotidiana se volvía confusa: cartas que no llegaban a su destino y vecinos llamados igual en varias generaciones.

La solución fue mirar muy atrás. El secretario municipal empezó a rescatar nombres del martirologio romano, una lista casi infinita de santos y mártires olvidados. Así, cada recién nacido recibía un nombre único, distinto a todos los demás.

El resultado fue una especie de museo vivo de la onomástica. Nombres como Evedina, Filadelfo, Sinforosa, Neomisia, Landelino, Burgundófora o Telesfora empezaron a formar parte del día a día del pueblo. Son nombres que suenan a latín, a monasterio, a pergamino antiguo; nombres que, escuchados aquí, parecen perfectamente normales, pero que fuera de Huerta del Rey despiertan asombro y sonrisas.

Con el paso del tiempo, esta peculiaridad traspasó fronteras. Huerta del Rey acabó entrando en el Libro Guinness de los Récords como el pueblo con mayor concentración de nombres raros del mundo. En 2008, la localidad celebró incluso un Encuentro Internacional de Nombres Raros, convirtiéndose durante unos días en punto de encuentro para viajeros, curiosos y personas con nombres tan singulares como los del pueblo.

Hoy la tradición de los nombres extraordinarios se ha ido apagando, y las nuevas generaciones eligen nombres más habituales. Pero muchos vecinos aún los conservan, y con ellos, una parte viva de la memoria del lugar.