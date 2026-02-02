Las localizaciones de Los Bridgerton: un viaje por la Inglaterra más elegante

La serie Los Bridgerton ha conquistado al público no solo por sus historias románticas y su vestuario deslumbrante, sino también por sus impresionantes localizaciones, que recrean una versión idealizada y colorista de la Inglaterra de la Regencia.

Aunque la acción se sitúa en el Londres del siglo XIX, gran parte del rodaje se ha realizado en palacios, mansiones y ciudades históricas de Reino Unido, que se repiten y evolucionan a lo largo de las temporadas, incluida la esperada temporada 4, que se acaba de estrenar en Netflix.

Temporada 1: Daphne Bridgerton y el duque de Hastings

La primera temporada, centrada en la historia de amor entre Daphne Bridgerton y Simon Basset, sienta las bases visuales de la serie.

Bath es uno de los grandes escenarios. Sus calles georgianas recrean el Londres de la Regencia. Las Assembly Rooms acogen el primer encuentro entre Daphne y Simon, mientras que Abbey Green alberga la tienda de vestidos de Madame Delacroix.

'Los Bridgerton' | Netflix

La No. 1 Royal Crescent se transforma en la casa de los Featherington, y el Museo Holburne da vida a la residencia de Lady Danbury.

La finca campestre del duque de Hastings, Clyvedon, es en realidad Castle Howard, en Yorkshire.

En Londres, la Ranger's House, junto a Greenwich Park, representa la casa familiar de los Bridgerton.

'Los Bridgerton' tendrá un spin-off sobre la reina Charlotte | Netflix

La residencia de la reina Carlota se construye combinando dos escenarios reales: el Lancaster House, utilizado para los interiores palaciegos, y el Palacio de Hampton Court, que aporta la monumentalidad de los exteriores.

Temporada 2: Anthony Bridgerton y Kate Sharma

La segunda temporada amplía el mapa de localizaciones con una historia marcada por la tensión romántica entre Anthony Bridgerton y Kate Sharma.

Windsor Great Park adquiere un protagonismo especial como escenario de paseos, encuentros en carruaje y momentos clave de la pareja y Bath vuelve a funcionar como el Londres social de la alta sociedad.

Jonathan Bailey y Simone Ashley (Anthony y Kate) en la temporada 2 de 'Los Bridgerton' | Netflix

Diversas mansiones históricas de Hertfordshire y Buckinghamshire se utilizan como residencias campestres y escenarios para bailes.

El palacio de la reina Carlota mantiene las mismas localizaciones que en la primera temporada, reforzando su imagen de poder y esplendor: interiores en Lancaster House y exteriores en Hampton Court Palace.

Temporada 3: Colin Bridgerton y Penelope Featherington

La tercera entrega, protagonizada por Colin Bridgerton y Penelope Featherington, mantiene los escenarios más reconocibles e introduce nuevos espacios.

Bath sigue siendo clave para recrear el Londres ficticio, acompañando la transformación social de Penelope, y la Rangers House, en Greenwich, continúa siendo el hogar de los Bridgerton.

Luke Newton como Colin Bridgerton y Nicola Coughlan como Penelope Featherington en la boda de sus personajes | Netflix

El Old Royal Naval College se utiliza de nuevo para grandes recepciones y actos oficiales. El palacio de la reina Carlota vuelve a tener un peso importante en la trama, con escenas rodadas en Lancaster House y Hampton Court, especialmente en recepciones, audiencias y eventos de la corte.

Nuevas mansiones aristocráticas y jardines históricos amplían el mapa visual de la serie.

Temporada 4: Benedict Bridgerton y Sophie Baek

En esta temporada son muchos los escenarios y localizaciones que se repiten, como es el caso del estudio Shepperton en Surrey,Ranger's House en Greenwich, el Hampton Court Palace en Richmond (el palacio de la Reina), Royal Crescent en Bath (la casa de Featherington), Abbey Green...etc.

Yerin Ha como Sophie Baek, Luke Thompson como Benedict Bridgerton en la temporada 4 | Netflix

Al parecer, uno de los nuevos escenarios es la Casita de Campo de Benedict y, según BBC, se grabó en Loseley Park. Además, también vemos de nuevo la Finca Kent, de la familia Mondrich, y cuyo escenario real es Kingston Bagpuize House, Oxfordshire.