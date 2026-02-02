Venecia inaugura el Carnaval con un desfile acuático de temática olímpica en el Gran Canal

Este domingo 1 de febrero el Carnavalde Venecia ha dado el pistoletazo de salida con un colorido desfile en el Gran Canal con la tradicional estructura gigante en forma de rata, que lanzó confeti bajo el Puente de Rialto en un espléndido torbellino de colores.

Sin embargo, esta edición del carnaval tiene una temática olímpica vinculada a la celebración en Italia de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina. El Carnaval, que se celebra del 31 de enero al 17 de febrero, se titula "Olimpo: En los orígenes del juego" y celebra el deporte y la mitología antigua durante el año en que Italia acoge los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno.

Carnaval de Venecia 2026 | Getty

Como de costumbre, los asistentes se mostraron creativos y vistieron trajes tradicionales venecianos, trajes con temática olímpica o incluso se disfrazaron de Papa.

El Carnaval de Venecia comenzó hace siglos como un período de excesos previo a los rigores de la Cuaresma, los 40 días de ayuno que tradicionalmente preceden a la Pascua. Los venecianos podían entonces ocultar su identidad tras máscaras y hacer lo que quisieran.

Carnaval de Venecia 2026 | Getty

En el siglo XVIII los nobles utilizaban máscaras para mantener el anonimato mientras votaban sobre asuntos del consejo. Algunas máscaras se utilizaban para evitar el mal olor de los canales o en caso de plaga que azotara la ciudad.